КЕРЕКСУРЫ
КЕРЕКСУРЫ - древние каменные сооружения на Алтае, территории Тувы и Монголии, в Забайкалье.
От монгольского «хиргис-хур» - кыргызская могила. Включают насыпь, окружённую, на некотором расстоянии, округлой или подквадратной оградой; рядом с последней могут располагаться кольца, выкладки и др. конструкции. Иногда во внутреннем пространстве керексуров находились каменные вымостки, в том числе радиально расходящиеся от насыпи к ограде лучи.
Термин введён в XIX веке Г. Н. Потаниным; керексуры описывались В. В. Радловым в атласе, посвящённом древностям Монголии; первые раскопки провёл Ю. Д. Талько-Гринцевич в Забайкалье в конце XIX века; окончательно из общей массы каменных курганов выделены в особый тип после работ Г. И. Боровки в 1920-х годах.
Этими и более поздними исследованиями установлено, что керексуры могут различаться конструктивными особенностями, размерами, наличием или отсутствием захоронений, для большинства из них характерно отсутствие сопроводительного инвентаря. Появление керексуров относится к бронзовому веку.
Иллюстрация:
Керексуры. Планы сооружений в Орхон-Гол (1) и Их-Улан-Толгой (2) в Монголии (по Ю. С. Худякову). Архив БРЭ.