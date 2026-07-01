КЕРЕКИ

К. представлены двумя группами: - ыйулаллаку или «верхние», которые селились в Наваринской бухте; - путылаллку или «нижние», проживавшие в низовьях р. Хатырки. К.принадлежат к тюркской языковой группе. Ареал расселения – северное побережье Берингова моря, Чукотский автономный округ. История становления и развития народности Современные исследователи, опирающиеся на археологические материалы, выявили древнекерекскую культуру, датируемую первой половиной I тысячелетия до нашей эры. Установлено, что ранние поселения К. располагались вдоль чукотского побережья Берингова моря, от Анадырского лимана до устья реки Опуки, а также до мыса Олюторский на Камчатке. К. можно назвать одной из самых древних народностей крайнего Северо-Востока Евразии, долгое время жившей в условиях естественной природной изоляции, занимавшейся охотой и рыболовством. С XVIII в. К. оказались втянутыми в конфликты между чукчами и коряками, в результате которых многие мужчины-К. были убиты, а женщины и дети уведены в рабство. Вспыхивали столкновения между чукчами и К. за право обладания пастбищами. В итоге к концу XVIII в. этнос резко уменьшился численно. С XIX в. К. относили к группе коряков, а к XX в. они не отделялись от приморских оседлых чукчей, в силу чего численный состав К. определить было достаточно сложно. В XX в. произошла ассимиляция К. чукчами. В 1959 г. К. насчитывалось около 100 человек. Эта же численность сохранилась и по данным на 2001 г. Согласно переписи 2008 г. к К. себя относили 8 человек, в 2010 г. – только 4 человека. В 2000 г. К. оказались в Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации. Хозяйство и быт Издревле К. специализировались на охоте и рыболовстве. Были также распространены ловля птиц, собирательство, морской и пушной промысел. Наибольше распространение получила охота на птиц и мелких зверьков. Для охоты изготавливали сети из жил кита (пайнинтын), лук (томары). Летом ловили рыбу. Для этого использовали остроги (атчина) и специальные тупые стрелы; строили запоры и плотины с узким проходом, глушили специальными дубинками (куплунан). Для изготовления сетей применялись жилы кита, с конца XIX в. – снасти из крапивы. В ХХ в. в обиход вошли фабричные ставные сети. Охотились также на дикого оленя, горного барана, медведя. Пушной промысел имел вспомогательное значение, в отличие от собирательства. К. собирали морскую капусту, водоросли, моллюски, голубику, бруснику, морошку и др. Занимались выращиванием собак, которые нужны были для жертвоприношений. Жилища Зимние жилища – большие коллективные землянки на несколько семей, глубиной от 0,5 м, утепленные песком и дерном; пол засыпался галькой. У каждой семьи был свой полог при общем очаге. С наступлением морозов землянка сверху обкладывалась снегом. Зимние поселения состояли из одной - трех больших землянок на несколько семей каждая. Летние жилища были временными, напоминали шалаши. В ХХ в. К. перешли на рубленые избы. В 1950-е гг. К. переселили в пос. Мейныпильгыно и Хатырку. Люди старшего поколения остались жить на местах промысла. Одежда В ХIХ в. на одежде К. в сказалось влияние чукчей. Мужская верхняя одежда отличалась глухим кроем, была сделана из двух оленьих шкур мехом внутрь. Рукава и ворот оторачивались собачьим мехом. У женщин был двойной комбинезон (керкер). Общественное устройство В основе – матриархальная семья. Летом группа разделялась на малые семьи. Добытая рыба и орудия промысла – общая собственность. Всеми хозяйственными, семейными и общественными делами управляла старшая женщина. Родство велось по материнской линии. Существовали экзогамные объединения. Браки с другими народами не поощрялись. Большая семья начала распадаться в ХIХ в. после упадка морского промысла и перехода от коллективной к индивидуальной охоте. Верования У К. развит шаманизм. Шаман обладал большим авторитетом. В его ведении находились врачевание, гадание, предсказание погоды, общение с духами.