КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Десантная операция Красной Армии и Военно-Морского Флота СССР, проводившаяся 31 октября – 11 декабря 1943 года с целью создания плацдарма на побережье Керченского полуострова для последующего наступления в Крыму.

Обстановка на начало операции и планы сторон

В результате контрнаступления на Кавказе и Кубани советских войск немецкие войска были выбиты за Керченский пролив. Стремясь во что бы то ни стало удержать Крым и не допустить форсирования Красной Армией этой водной преграды, командование вермахта усилило дислоцированную на полуострове группировку. Оборону здесь держал 5-й армейский корпус (командующий – генерал пехоты К. Альмендигер), общее руководство оборонительными мероприятиями осуществлял командующий Крымской группировкой вермахта генерал инженерных войск Э. Г. Йенеке.

Немецкие войска, рассредоточенные на Керченском полуострове, насчитывали до 85 тысяч солдат и офицеров, кроме того, поддержку им оказывали две румынские дивизии и до десяти отдельных частей. В распоряжении Йенеке и Альмендигера имелось значительное количество боевой техники – артиллерии, танков, авиации. Кроме того, к обороне привлекались морские силы – десантные баржи, сторожевые и торпедные катера. тральщики. На подступах к побережью были произведены минные постановки.

13 октября 1943 года Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план Керченско-Эльтигенской десантной операции. Для её проведения привлекались войска Северо-Кавказского фронта (командующий – генерал-полковник И. Е. Петров ), корабли и подразделения Черноморского флота (командующий – вице-адмирал Л. А. Владимирский) и Азовской военной флотилии (командующий – контр-адмирал С. Г. Горшков ). Предполагалось высадить три стрелковые дивизии к северо-востоку и востоку от Керчи, а также одну дивизию на вспомогательное направление. После захвата плацдармов частям предстояло развить успех и освободить Керчь с прилегающими территориями. Силы, привлекаемые к Керченско-Эльтигенской операции, насчитывали до 150 тысяч бойцов и командиров, более 2 тысяч орудий и миномётов, более 120 танков, до 280 различных судов, более 1 тысячи самолётов.

Ход боевых действий

Перед началом операции была проведена массированная артподготовка силами артиллерии 18-й (командующий – генерал-лейтенант К. Н. Леселидзе) и 56-й (командующий – генерал-лейтенант К. С. Мельник) армий. Одновременно авиация 4-й воздушной армии (командующий – генерал-лейтенант авиации К. А. Вершинин) нанесла удары по узлам вражеской обороны. Однако, несмотря на все эти мероприятия, подавить огневую систему целиком не удалось, и десантная операция проходила под массированным вражеским огнём.

В ночь с 31 октября на 1 ноября 1943 года началась переброска десантных групп через Керченский пролив. Положение осложнил сильный шторм, из-за которого многие подразделения высадились позже намеченного срока. Первым достичь побережья в районе населённого пункта Эльтиген (ныне – Героевское в черте Керчи) удалось десанту 18-й армии. который захватил плацдарм до 5 километров по фронту и до 2 километров в глубину. Немецкое командование, стремясь сбросить его обратно в море, ввело в действие все резервы, однако успеха это не имело. Уже следующей ночью на плацдарм были переброшены значительные силы – к утру 2 ноября 1943 года здесь насчитывалось до 6 тысяч бойцов и командиров. Артиллерийскую поддержку им оказывали как переправленные через пролив орудия, так и береговая артиллерия ВМФ.

Поскольку на Эльтигенский плацдарм враг бросил все силы, 56-я армия, которой до того не удавалось перебросить на полуостров свои подразделения, в ночь со 2 на 3 ноября 1943 года во взаимодействии с Азовской военной флотилией высадила к северо-востоку от Керчи десантный отряд. В течение десяти последующих дней эти части продвинулись к северо-восточным окраинам Керчи.

Несмотря на героическое сопротивление десантников на Эльтигенском плацдарме, долгое время перейти в наступление с него не удавалось. Лишь 6 декабря 1943 года вражеская оборона была прорвана. Понесшие значительные потери, десантники прошли через считавшееся непроходимым болото и захватили гору Митридат – стратегическую высоту на южной окраине Керчи. Несмотря на эти успехи, развить дальнейшее наступление не удалось – слишком велики были потери. Продержавшись до 11 декабря 1943 года, они эвакуировались к соседней десантной группе. После этого обстановка на полуострове стабилизировалась вплоть до начала Крымской операции 1944 года.

Результаты операции

Несмотря на явные успехи, достичь поставленных изначально задач по освобождению Керченского полуострова не удалось. Захваченный плацдарм впоследствии сыграл важную роль в Крымской операции 1944 года. Враг был вынужден оттянуть часть сил с Перекопского перешейка, что сорвало его замыслы по нанесению контрудара по войскам 4-го Украинского фронта.

Керченско-Эльтигенская операция – одна из наиболее масштабных десантных операций Великой Отечественной войны. В ходе ней погибли до 7 тысяч бойцов и командиров, более 20 тысяч получили ранения. Многие участники десантных групп были удостоены государственных наград, 129 бойцам и командирам было присвоено звание Героя Советского Союза. Ряд частей и соединений, а также кораблей стали гвардейскими.