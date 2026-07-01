КЕРЧЕНСКИЕ ДЕСАНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Крупные десантные операции советских войск на Керченском полуострове с целью его освобождения.

Керченско-Феодосийская операция была осуществлена в ходе советского контрнаступления в кон. 1941 нач. 1942 г. Операция преследовала несколько целей: десанту предстояло снять угрозу наступления противника с Керченского полуострова на Таманский полуостров и далее на Кавказ, отвлечь часть сил вермахта от осажденного Севастополя и создать плацдарм для последующего освобождения Крыма. Изначально предполагалось осуществить оба десанта 21 декабря, однако из-за наступления противника под Севастополем командование вынуждено было перебросить часть выделенных для десанта сил на помощь Севастополю, и поиск новых частей отодвинул дату начала операции на 25 декабря 1941 г. Кроме того, изначальный замысел был изменен, и десанты на севере и северо-востоке и высадка на юге были разведены во времени (на феодосийском направлении предстояло действовать с 28 декабря). К числу явных недостатков технической стороны у советских войск следует отнести отсутствие десантных спецсредств, которое повлекло за собой менее организованную и оперативную высадку сил, т.к. переоборудованные для нужд десанта суда двигались с разной скоростью. Огневая мощь Азовской флотилии была явно недостаточной для надежного артиллерийского прикрытия частей 51-й армии. Кроме того, не сумев захватить вражеский аэродром во Владиславовке, группировка лишилась возможности разместить там свою авиацию и осталась без прикрытия с воздуха. Серьезным препятствием стала и погода. К примеру, из-за сложных условий десантники, которым предстояло высадиться в пяти точках на севере и северо-востоке полуострова, были вынуждены сконцентрироваться только у двух мысов. По той же причине высаженные 26 декабря силы в течение почти всего следующего дня оставались без подкрепления. Несмотря на указанные трудности, советские войска устояли под натиском противника и удержали плацдарм на Керченском полуострове. 29 декабря была захвачена Феодосия, причем десант высаживался в гавань непосредственно с боевых кораблей (эсминцев и крейсера) после того, как дорогу расчистили передовые группы с боевых катеров. О результатах десанта в Феодосию оставил свидетельство писатель К. М. Симонов: «Город был взят внезапно. Все машины, которые и в гаражах, и на улицах из-за морозов стояли у немцев со спущенной водой, так и были брошены там, где оставались стоять на ночь. По виду и по количеству машин нетрудно было определить, что и где размещалось у немцев. Валявшиеся на улицах трупы иногда были полуголые: немцы, застигнутые врасплох, часто выскакивали из домов в чем попало, а многих убили прямо в домах». Немецкая группировка, долгое время не получавшая подкрепления из-под Севастополя, начала отступать и ушла с Керченского полуострова до того, как наступавшие из района Феодосии советские войска успели блокировать и нейтрализовать противника. По итогам операции безвозвратные потери советской стороны составили 32 453 человека. Не сумев уничтожить силы вермахта на Керченском полуострове, силы Красной Армии и флота все же создали благоприятные условия для деблокады Севастополя и освобождения Крыма, однако эти достижения были перечеркнуты провальной крымской кампанией 1942 г. Керченско-Эльтигенская десантная операция — крупнейшая десантная операция советского флота в Великой Отечественной войне, проведенная в конце октября декабре 1943 г. Задачей операции было создание плацдарма на Керченском полуострове, с которого в дальнейшем силы Северо-Кавказского фронта смогли бы начать освобождение Крыма. Предполагалось, что с этого плацдарма войска фронта двинутся на запад и соединятся с войсками 4-го Украинского фронта, которые должны были наступать с северных подступов к Крыму на юг. Район Керчи представлялся оптимальным местом для высадки, поскольку на начальном этапе десант мог, в частности, получать с противоположной стороны Керченского пролива (с Таманского полуострова) уверенную артиллерийскую поддержку, плотность которой оказывалась неизмеримо выше, чем в случае, если бы десант в более удаленный район поддерживала только корабельная артиллерия. Вместе с тем на этом участке эффект неожиданности сводился к минимуму, поскольку противник ожидал подобных действий с советской стороны и готовился к ним. Немецкая группировка насчитывала порядка 85 тыс. человек и могла опереться на поддержку авиационных сил, насчитывавших в Крыму до 700 самолетов. Южная часть Керченского пролива была заминирована, а гавань Керчи находилась под прикрытием вражеской артиллерии. В этих условиях было решено высадить десант к северо-востоку и южнее Керчи (район Эльтигена, где предстояло занять порт Камыш Бурун на пути к Керчи). За северовосточное направление отвечали силы 56-й армии Северо-Кавказского фронта, которым предстояло использовать корабли и суда Азовской военной флотилии, за эльтигенское соединения 18-й армии при поддержке Черноморского флота. Обе группы были усилены штурмовыми отрядами морской пехоты. Общее командование осуществляли командующий Северо-Кавказским фронтом генерал армии И. Е. Петров и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Л. А. Владимирский. Однако десантирование, которое предполагалось осуществить одновременно на обоих участках 28 октября 1943 г., пришлось отложить из-за сильного шторма. Повреждение части десантных средств Азовской флотилии в результате непогоды привело к тому, что десантную операцию на северо-восточном направлении было решено провести позже высадки в районе Эльтигена. Танковые дивизии, которые должны были взять Москву, в начале сентября повернули на юг для окружения советских войск под Киевом 31 октября советская группировка начала борьбу за плацдарм. Поскольку длительная артиллерийская подготовка могла заранее указать противнику точный район высадки наших войск, командование отказалось от полного подавления вражеской артиллерии. Это создало дополнительные сложности для десантников, столкнувшихся со значительной артиллерийской мощью немцев. Кроме того, группировка не располагала специальными десантными средствами. Как следствие, продвижение десантников на переоборудованных судах различных типов, и высадка личного состава осуществлялись с разной скоростью, что делало их более удобной мишенью для врага. Противник предпринял попытку пресечь десантирование с помощью мобильного резерва из артиллерийских барж, но успеха не добился. Возникший 1 ноября в результате героических действий десантников Эльтигенский плацдарм притягивал к себе все силы крымской группировки противника. С одной стороны, это вело к росту потерь с советской стороны. С другой стороны, высадка на северовостоке, начавшаяся 2 ноября, проходила в более благоприятных условиях, и к 12 ноября советский плацдарм уже упирался в предместья Керчи. К началу декабря положение Эльтигенского плацдарма сильно ухудшилось. Усилия десантной группировки пришлось сконцентрировать на одном направлении, и силам с Эльтигенского плацдарма было приказано идти на соединение с северо-восточной группировкой. Пробившись туда с большими потерями, защитники Эльтигена некоторое время удерживали гору Митридат в черте города Керчи, откуда 1011 декабря перебазировались на косу Чушка (противоположный берег Керченского пролива). Адмирал Н. Г. Кузнецов писал об итогах операции: «В боях с 31 октября по 11 декабря 1943 года гитлеровцы потеряли тысячи солдат, более 100 самолетов, до 50 танков, до 45 различных батарей». Безвозвратные потери советской стороны составили 6985 чел. Отсутствие координации ударов на двух направлениях в итоге позволило противнику не допустить создания Красной Армией достаточно большого плацдарма, однако и тот участок, что удалось занять в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, был с успехом использован при освобождении Крыма в 1944 г.

Исторические источники:

Басистый Н. Е. Море и берег. М., 1970;

Первушин А. Н. Дороги, которые мы не выбирали. Битва за Крым 1941—42 гг. М., 1971.

Автор статьи: Асташин Н. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015