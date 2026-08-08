КЕРБЕР ЛЮДВИГ БЕРНГАРДОВИЧ

Из дворян, лютеранин. Окончил Немецкое училище Св. Петра в Санкт-Петербурге. В 1881 г. поступил в Морское училище и зачислен на действительную службу. 1.10.1884 окончил училище, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 1-й флотский экипаж. С 31.8.1886 по 20.5.1889 совершил кругосветное плавание на корвете «Витязь». 7.9.1890 окончил минный офицерский класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 30.8.1891 произведен в лейтенанты. 24.12.1894 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. В 1897–1901 гг. старший минный офицер крейсера I ранга «Россия». Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. В 1901 г. старший флаг-офицер штаба командующего учебно-практическим отрядом Балтийского моря. 22.09.1901 поступил на военно-морское отделение Николаевской Морской академии. 1.1.1902 назначен старшим офицером строящегося эскадренного броненосца «Слава». 26.4.1902 окончил академию. В 1902 г. командующий миноноской № 52 и миноносцем № 139. 1.1.1904 произведен в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 12.4.1904 назначен флагманским интендантом штаба командующего флотом Тихого океана. 15.12.1904 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Богатырь». 21.12.1904 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Россия». 17.10.1905 назначен начальником морской походной канцелярии при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 20.2.1906 отчислен от должности в связи с расформированием канцелярии. 13.3.1906 назначен командиром мореходной канонерской лодки «Донской Казак». 24.5.1906 назначен штаб-офицером Морского Генерального штаба высшего оклада. 21.1.1908 назначен командиром канонерской лодки «Хивинец». 6.12.1908 произведен в капитаны 1-го ранга с отчислением от должности. 26.1.1909 назначен морским агентом в Англии. 10.1.1911 назначен командиром линейного корабля «Цесаревич». 7.5.1913 назначен и. д. начальника штаба командующего морскими силами Балтийского моря. 6.12.1913 произведен в контр-адмиралы с утверждением в должности. 17.7.1914 назначен начальником штаба командующего флотом Балтийского моря. 24.12.1914 произведен в вице-адмиралы за отличие в делах против неприятеля (со старшинством с 30.7.1915). 19.6.1915 назначен начальником эскадры флота Балтийского моря. 2.12.1915 назначен членом Адмиралтейств-Совета. С 10.2.1916 по 10.11.1916 председатель Совещания по морским перевозкам. 30.10.1916 разрешено с семьей сменить фамилию на Корвин. 10.11.1916 назначен главноначальствующим г. Архангельском и Беломорским водным районом и командующим флотилией Северного Ледовитого океана. 7.3.1917 отчислен от должности по требованию местных властей из-за монархических убеждений. Отозван в Петроград и командирован в Англию для закупки военного снаряжения. В Россию не вернулся. 13.12.1917 уволен со службы. Служил в английском адмиралтействе. Умер в госпитале во время операции. Погребен на кладбище Kensan Green в Лондоне.

Жена (с 3.11.1891): дочь контр-адмирала Ольга Федоровна (1866–1942, Ленинград) (урожденная фон Шульц),. Дети: Виктор (13.12.1894, Ревель–17.7.1970, Ленинград), авиаконструктор, Леонид-Константин (3.6.1903, Санкт-Петербург–9.10.1993, Москва), авиаконструктор Борис (14.7.1907, Санкт-Петербург–28.11.1978, Москва), авиаконструктор.