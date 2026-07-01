КЕРБАБАЕВ БЕРДЫ МУРАДОВИЧ
КЕРБАБАЕВ БЕРДЫ МУРАДОВИЧ - туркменский писатель, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1948 год), академик Академии Наук Туркменской ССР (1951 год), Герой Социалистического Труда (1969 год), народный писатель Туркмении.
Родился в крестьянской семье. Получил религиозное образование в Самаркандском медресе, в 1927-1928 годах учился на восточном факультете ЛГУ. Председатель правления СП Туркменской ССР (1942-1950 годы). Начал печататься в 1923 году как поэт.
Творчество Кербабаева - одного из зачинателей современной туркменской литературы - отличается жанровым разнообразием. В сатирических стихах и поэмах («Закрепощённая, или Жертва адата», 1928 год; «Высохшие губы», 1929 год; «Аму-Дарья», 1931 год), рассказах («Кто победил?», 1934 год; «Марал», 1937 год), повестях («Байрам», 1934 год, и др.), драма («Хурлукга и Хемра», по мотивам одноименного дастана, 1940 год, и др.) показал борьбу старого и нового общественных укладов, выступал за эмансипацию туркменской женщины.
Военной теме посвящены повесть «Курбан Дурды» (1942 год), поэма «Айлар» (1943 год), оперное либретто «Абадан» (музыка А. Кулиева и Ю. С. Мейтуса, поставлено 1943 год). Драма в стихах «Махтумкули» (1943 год) воссоздаёт образ туркменского поэта XVIII века.
Среди других произведений - историко-революционный роман «Решающий шаг» (книги 1-3, 1940-1955 годы; Государственная премия СССР, 1948 год), повесть о хлопкоробах «Айсолтан из страны белого золота» (1949 год; Государственная премия СССР, 1951 год), роман о нефтяниках «Небит-Даг» (1957 год). В 1960-е годы работал в области лирической поэзии. Перевёл на туркменский язык «Горе от ума» А. С. Грибоедова, произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и др.
Государственная премия Туркменской ССР (1970 год). Награждён 3 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени.