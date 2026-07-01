КЕРБАБАЕВ БЕРДЫ МУРАДОВИЧ

КЕРБАБАЕВ БЕРДЫ МУРАДОВИЧ - туркменский пи­са­тель, заслуженный де­ятель ис­кусств Туркменской ССР (1948 год), академик Академии Наук Туркменской ССР (1951 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1969 год), народный пи­са­тель Турк­ме­нии.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. По­лу­чил религиозное об­ра­зо­ва­ние в Са­мар­канд­ском мед­ре­се , в 1927-1928 годах учился на восточном факультете ЛГУ. Председатель правления СП Туркменской ССР (1942-1950 годы). Начал печататься в 1923 году как поэт.

Творчество Кербабаева - одного из зачинателей современной туркменской литературы - отличается жанровым разнообразием. В сатирических сти­хах и по­эмах («За­кре­по­щён­ная, или Жерт­ва ада­та», 1928 год; «Вы­со­хшие гу­бы», 1929 год; «Аму-Да­рья», 1931 год), рас­ска­зах («Кто по­бе­дил?», 1934 год; «Ма­рал», 1937 год), по­вес­тях («Бай­рам», 1934 год, и др.), дра­ма («Хур­лук­га и Хем­ра», по мо­ти­вам од­но­именного дас­та­на , 1940 год, и др.) показал борьбу старого и нового общественных укладов, выступал за эмансипацию туркменской женщины.

Военной теме посвящены повесть «Курбан Дурды» (1942 год), поэма «Айлар» (1943 год), оперное либретто «Абадан» (музыка А. Кулиева и Ю. С. Мейтуса, поставлено 1943 год). Драма в стихах «Махтумкули» (1943 год) воссоздаёт образ туркменского поэта XVIII века.

Среди других произведений - историко-революционный роман «Решающий шаг» (книги 1-3, 1940-1955 годы; Государственная премия СССР, 1948 год), повесть о хлопкоробах «Айсолтан из страны белого золота» (1949 год; Государственная премия СССР, 1951 год), роман о нефтяниках «Небит-Даг» (1957 год). В 1960-е годы работал в области лирической поэзии. Перевёл на туркменский язык «Горе от ума» А. С. Гри­бое­до­ва , про­из­ве­де­ния А. С. Пуш­ки­на, Л. Н. Тол­сто­го и др.

Государственная премия Туркменской ССР (1970 год). Награждён 3 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)