КЕРАШЕВ ТЕМБОТ МАГОМЕТОВИЧ

КЕРАШЕВ ТЕМБОТ МАГОМЕТОВИЧ - адыгейский писатель.

Пи­сал на ады­гей­ском и русском язы­ках. Учил­ся в Уфим­ском мед­ре­се , окончил Промышленно-экономический институт в Москве (1929 год). В 1930-е годы директор Адыгейского института краеведения (ныне Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева, город Майкоп), редактор первой адыгейской газеты «Голос адыга». Печататься начал в 1925 году (рассказ «Водка»).

Керашев - автор романов «Шамбул» (1940 год, в русском переводе - «Дорога к счастью», 1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), «Состязание с мечтой» (1955 год; на русском языке), «Куко» (1968 год), «Одинокий всадник» (1971 год); повестей «Дочь шапсугов» (1951 год, на русском языке), «Абрек» (1957 год, на русском языке), «Месть табунщика» (1959 год); рассказов, очерков.

Основные темы Керашева - историческое прошлое адыгейцев, жизнь адыгейских кре­сть­ян , формирование в современной Адыгее нового общественного уклада. Известен также как собиратель и издатель адыгейского фольк­ло­ра . На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния: В 3 т. Май­коп, 1981–1983

Из­бран­ное. Май­коп, 1997.

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