КЕРАШЕВ ТЕМБОТ МАГОМЕТОВИЧ
КЕРАШЕВ ТЕМБОТ МАГОМЕТОВИЧ - адыгейский писатель.
Писал на адыгейском и русском языках. Учился в Уфимском медресе, окончил Промышленно-экономический институт в Москве (1929 год). В 1930-е годы директор Адыгейского института краеведения (ныне Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева, город Майкоп), редактор первой адыгейской газеты «Голос адыга». Печататься начал в 1925 году (рассказ «Водка»).
Керашев - автор романов «Шамбул» (1940 год, в русском переводе - «Дорога к счастью», 1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), «Состязание с мечтой» (1955 год; на русском языке), «Куко» (1968 год), «Одинокий всадник» (1971 год); повестей «Дочь шапсугов» (1951 год, на русском языке), «Абрек» (1957 год, на русском языке), «Месть табунщика» (1959 год); рассказов, очерков.
Основные темы Керашева - историческое прошлое адыгейцев, жизнь адыгейских крестьян, формирование в современной Адыгее нового общественного уклада. Известен также как собиратель и издатель адыгейского фольклора. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Избранные произведения: В 3 т. Майкоп, 1981–1983
Избранное. Майкоп, 1997.