КЕРАМИК (др.-греч. Κεραμεικός от κέραμος «глина», «сделанное из глины»)

Два района в Афинах.

Один – площадь у подошвы Акрополя, другой – вне города. Павсаний утверждал, что местность Керамик (площадь) получила свое имя от героя Керама, сына Диониса и Ариадны. Здесь находилась Царская стоя, где заседал архонт – басилей (царь). Внешний Керамик начинался за Дипилонскими воротами и Священными воротами. По сторонам дороги шел длинный ряд надгробных ваз, начиная от позднегеометрического периода, с VI в. до н.э. ставились и статуи. Павсаний писал, что в Керамике «есть храмы богов, могилы героев и прославленных мужей», первая могила – Фрасибула, который уничтожил тиранию «тридцати», за ней шли могилы Перикла , Хабрия и Формиона. Стояли алтари и храмы богов. Всюду были посажены деревья, кустарники, росли цветы. Вокруг этого кладбища были гончарные мастерские и селились гончары.

Исторические источники :

Павсаний;

Плиний Старший.

Автор статьи: А.Б. Шарнина