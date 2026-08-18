КЕРАЛА

КЕРАЛА - историческая область и штат на юго-западе Индии, на побережье Аравийского моря и склонах Западных Гат.

Столица - Тируванантапурам (Тривандрам). Впервые название Керала упоминается в III веке до нашей эры. Во II-I веках до нашей эры получила известность благодаря производству специй. В древности и раннем Сред­не­ве­ко­вье входила в государство Чера. В VIII веке нашей эры в Керала появились арабские купцы. В IX-X веках на территории Керала сформировался ряд мелких княжеств, которые в XIV веке вошли в состав государства Вид­жая­на­гар.

В 1498 году в Керала высадились португальцы. В XVI веке они вытеснили из Керала арабских купцов и взяли под свой контроль торговлю пряностями. С 1663 года в Керала стали появляться нидерландские фактории. В 1741 году голландцы были изгнаны из Керала, которая вошла в состав княжества Траванкур, а её северная часть была завоёвана Майсуром. В середине XVIII века португальцев из Керала вытеснили французы, тогда же на территории Керала появились английские фактории.

В 1792 году Британская Ост-Инд­ская ком­па­ния компания присоединила к своим владениям северную часть Керала, а в 1795 году поставила в вассальную зависимость княжества Траванкур и Кочин. После обретения Индией независимости в 1947 году входила в штат Траванкур-Кочин (статус штата с 01.01.1950 года).

01.11.1956 года образован отдельный штат Керала. В конце XX - начале XXI века один из наиболее густонаселённых штатов Индии с высоким уровнем грамотности населения (в Керала действуют несколько университетов - Университет Керала, Кочинский университет науки и технологии, Сельскохозяйственный университет Керала и др.).

Керала - основной поставщик на мировой рынок чёрного перца, сушёного имбиря, кардамона, масла лимонной травы. Здесь сосредоточены почти все индийские плантации каучуконосов (гевеи), значительны плантации чая и кофе. Развито рыболовство. Производство алюминия и титана. Добыча драгоценных камней.

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