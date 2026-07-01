КЁР ЖАК
КЁР ЖАК - французский коммерсант, финансист, государственный деятель.
Сын богатого купца. Занимался торговлей, банковскими операциями, разработкой серебряных, медных, свинцовых месторождений, основал несколько текстильных мануфактур. Создал собственный торговый флот, вёл активную торговлю в Средиземноморье (прежде всего с Левантом), имел торговые конторы в Монпелье, Лионе, Руане, Туре, Париже, Брюгге, Авиньоне, Флоренции. Пользовался расположением Карла VII и его фаворитки Агнессы Сорель.
В 1440-х годах занимал ряд государственных должностей (сборщик соляных податей, хранитель монет, королевский казначей). Провёл административную и финансовую реформы, в 1447 году выпустил новую серебряную монету. Финансировал военные операции Столетней войны 1337-1453 годов. В 1441 году получил дворянство, в 1442 году вошёл в состав Королевского совета.
Приобрёл гигантское состояние, скупая земли, замки и дома разорившейся знати. После смерти Агнессы Сорель был обвинён в её отравлении и 31.07.1451 года арестован; позднее обвинён также в финансовых махинациях и государственной измене. Под пытками признал свою вину. 23.05.1453 года приговорён к казни, заменённой заключением; имущество Кёра было конфисковано.
В 1454 году бежал из тюрьмы. По поручению папы Римского Каликста III занимался снаряжением флота для военной экспедиции против турок, во время которой умер. Реабилитирован Людовиком XI, часть имущества Кёра была возвращена наследникам.