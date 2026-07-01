КЁР ЖАК

КЁР ЖАК - французский коммерсант, финансист, государственный деятель.

Сын бо­га­то­го куп­ца. За­ни­мал­ся тор­гов­лей, бан­ков­ски­ми опе­ра­ция­ми, раз­ра­бот­кой се­реб­ря­ных, мед­ных, свин­цо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний, ос­но­вал несколько тек­стиль­ных ма­ну­фак­тур . Создал собственный торговый флот, вёл активную торговлю в Средиземноморье (прежде всего с Левантом), имел торговые конторы в Монпелье, Лионе, Руане, Туре, Париже, Брюгге, Авиньоне, Флоренции. Пользовался расположением Кар­ла VII и его фа­во­рит­ки Аг­нес­сы Со­рель.

В 1440-х годах занимал ряд государственных должностей (сборщик соляных податей, хранитель монет, королевский казначей). Провёл административную и финансовую реформы, в 1447 году выпустил новую серебряную монету. Финансировал военные операции Столетней войны 1337-1453 годов. В 1441 году получил дворянство, в 1442 году вошёл в состав Королевского совета.

Приобрёл гигантское состояние, скупая земли, замки и дома разорившейся знати. После смерти Агнессы Сорель был обвинён в её отравлении и 31.07.1451 года арестован; позднее обвинён также в финансовых махинациях и государственной измене. Под пытками признал свою вину. 23.05.1453 года приговорён к казни, заменённой заключением; имущество Кёра было конфисковано.

В 1454 году бежал из тюрьмы. По поручению па­пы Рим­ско­го Ка­лик­ста III за­ни­мал­ся сна­ря­же­ни­ем фло­та для во­енной экс­пе­ди­ции про­тив ту­рок, во вре­мя ко­то­рой умер. Реа­би­ли­ти­ро­ван Лю­до­ви­ком XI , часть иму­ще­ст­ва Кёра бы­ла воз­вра­ще­на на­след­ни­кам.

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