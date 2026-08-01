КЁР-ОГЛЫ

КЁР-ОГЛЫ - героический эпос народов Ближнего Востока и Средней Азии.

Сложился в конце XVI - начале XVII веков. Прототипом героя эпоса считается один из лидеров повстанцев ашык (ашуг) Кёр-оглу, происходивший из туркменского племени теке, которое жило на территории Турции. Существуют западные (аджарский, азербайджанский, армянский, гагаузский, грузинский, курдский, турецкий и др.) и восточные (туркменский, узбекский, казахский, таджикский и др.) версии «Кёр-оглы»; всего зафиксировано 13 версий у народов разной этнической принадлежности.

Герой западных версий - воин и поэт, народный мститель и благородный разбойник Кёр-оглу, или Кор-оглы (Сын слепца); историческим фоном западных версий служат события так называемой дже­ля­лий­ской сму­ты - серии мощных восстаний в Анатолии, Северном Ираке и Сирии во 2-й половине XVI века. Появившиеся позднее восточные версии менее историчны, в них преобладает лирическая тематика; их герой - справедливый и мудрый правитель Гор-оглы, или Гур-угли (Сын могилы).

Исполнительская традиция - главным образом в рамках дастана. Преобладает речитирование (в основе - одностиховые формульные напевы), в ряде национальных традиций сказитель - дастанчи, ашуг - аккомпанирует себе на струнном щипковом инструменте: сазе, дутаре, домбре. Характерно также чередование речитирования с пением (песенные фрагменты, связанные с лирической тематикой, особенно распространены в азербайджанской и туркменской традициях) и инструментальными наигрышами (например, вступление к дастану).

Исполняется частями, заключающими в себе отдельные сюжеты (например, «Рождение Кёр-оглы»). В азербайджанской и туркменской дастанной традиции существуют программные инструментальные пьесы, исполняемые на дутаре или тюйдуке, соответствующие какому-либо эпизоду эпоса [«Боевая песня Кёр-оглы»; «Приди, мой Кыр-ат» (плач Кёр-оглы по убежавшему коню, с которого он упал во время боя) и др. |.

Издания:

Кё­рог­лы. Азер­бай­джан­ский на­род­ный эпос. Ба­ку, 1940

Гёр-ог­лы. Турк­мен­ский ге­рои­че­ский эпос. М., 1983.

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