КЭПТУКЭ ГАЛИНА
КЭПТУКЭ ГАЛИНА - эвенкская писательница, фольклорист.
Пишет на эвенкском и русском языках. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена (1974 год). Работала учителем русского языка и литературы. Главный научный сотрудник Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск), доктор филологических наук (2002 год).
Публикуется с 1980 года. Автор произведений об истории и современной жизни своего народа: повести «Имеющая своё имя, Джелтула-река» (1989 год), сборни рассказов «Рассказы Чэриктэ» (1990 год), «Маленькая Америка» (1991 год) и др. Занимается изучением шаманизма, эвенкийского языка и фольклора: работы «Фразеологизмы в эвенкийском языке» (1986 год), «Обрядовый фольклор эвенков» (1993 год), «Эпические традиции в эвенкийском фольклоре» (1996 год), «Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора» (2002 год), «Мировоззрение эвенков: отражение в фольклоре» (2004 год).