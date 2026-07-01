КЭПТУКЭ ГАЛИНА

КЭПТУКЭ ГАЛИНА - эвенкская писательница, фольклорист .

Пи­шет на эвенкском и русском язы­ках. Окон­чи­ла Ле­нин­град­ский государственный пе­да­го­гический институт имени А.И. Гер­це­на (1974 год). Ра­бо­та­ла учи­те­лем русского язы­ка и литературы. Главный научный со­труд­ник Института про­блем ма­ло­численных на­ро­дов Се­ве­ра СО РАН (Якутск), доктор фи­ло­ло­гических на­ук (2002 год).

Пуб­ли­ку­ет­ся с 1980 года. Ав­тор про­из­ве­де­ний об ис­то­рии и современной жиз­ни сво­его на­ро­да: по­вес­ти «Имею­щая своё имя, Джел­ту­ла-ре­ка» (1989 год), сборни рас­ска­зов «Рас­ска­зы Чэ­рик­тэ» (1990 год), «Ма­лень­кая Аме­ри­ка» (1991 год) и др. За­ни­ма­ет­ся изу­че­ни­ем ша­ма­низ­ма, эвенкийского языка и фольк­ло­ра: ра­бо­ты «Фра­зео­ло­гиз­мы в эвен­кий­ском язы­ке» (1986 год), «Об­ря­до­вый фольк­лор эвен­ков» (1993 год), «Эпи­чес­кие тра­ди­ции в эвен­кий­ском фольк­ло­ре» (1996 год), «Эпи­чес­кие и об­ря­до­вые жан­ры эвен­кий­ско­го фольк­ло­ра» (2002 год), «Ми­ро­воз­зре­ние эвен­ков: от­ра­же­ние в фольк­ло­ре» (2004 год).