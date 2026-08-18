КЁПРЮЛЮ

КЁПРЮЛЮ - турецкий феодальный род албанского происхождения.

Представители Кёпрюлю во 2-й половине XVII - начале XVIII века занимали посты ве­ли­ких ва­зи­ров (Мехмет-паша в 1656-1661 годах, Фазыл Ахмет-паша в 1661-1676 годах, Мерзифонлу Кара Мустафа-паша в 1676-1683 годах, Фазыл Мустафа-паша в 1689-1691 годах, Амджазаде Хюсейн-паша в 1697-1702 годах, Нуман-паша в 1710-1711 годах).

Боролись с феодальным сепаратизмом и принимали меры для укрепления султанской власти и усиления армии. Однако эти мероприятия не могли остановить развитие системного кризиса Ос­ман­ской им­пе­рии , выражавшегося, в том числе в распаде военно-ленной системы и, как следствие, в падении военной мощи Турции.

Крупное поражение турецких войск под командованием Кара Мустафа-паши под Веной в 1683 году и заключение в 1699 году в Карловицах мирных договоров (смотрите Кар­ло­виц­кий кон­гресс 1698-1699 годов), по которым Османская империя понесла серьёзные территориальные потери, означали крах политики Кёпрюлю.

Последний великий вазир из рода Кёпрюлю - Нуман-паша - пробыл на своём посту лишь 1 год. В начале XXI века потомки семейства Кёпрюлю проживают в Турции и США.

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