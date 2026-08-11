КЕППЕН (КЁППЕН) ПЕТР ИВАНОВИЧ

Кеппен (Кёппен), Петр Иванович (19.02[02.03].1793, Харьков — 23.05[04.06].1864, имение Карабаг, близ Алушты, Крым) — российский статистик, этнограф, библиограф, действительный член Российской академии (1837) и Петербургской академии наук (1843).

Из семьи врача, выходца из Германии. Окончил Харьковский университет (1814). С 1814 служил в Почтовом департаменте в Санкт-Петербурге, с 1818 — в министерстве внутренних дел. Участвовал в основании Вольного общества любителей российской словесности (1816), секретарь Комитета по ученой части Императорского человеколюбивого общества (1817). С 1822 в отставке, путешествовал по Европе, посещал немецкие и австрийские библиотеки и архивы, изучал памятники славянской письменности. В 1824 служил в министерстве народного просвещения. В 1825—1826 издавал журнал «Библиографические листы». С 1827 — помощник главного инспектора по шелководству, садоводству и виноделию при министерстве внутренних дел. В 1829—1834 жил в Крыму, изучал местную природу и состав населения. По возвращении в Петербург в 1834—1835 — редактор немецких выпусков «Санкт-Петербургских ведомостей». С 1837 — адъюнкт Петербургской академии наук по статистике и политической экономии, прикомандирован к 5-му отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии для ревизии государственных имуществ Таврической губернии. С 1838 служил в министерстве государственных имуществ.

Один из основателей Русского географического общества (1845), в котором возглавлял отделение статистики. Организовал систематический сбор статистических данных о численности и национальном составе населения России, издал первую «Этнографическую карту Европейской России» (1851). Автор многочисленных трудов по различным отраслям знаний, в том числе фундаментальной монографии «Девятая ревизия: Исследование о числе жителей в России в 1851 г.» (1857). Содействовал началу издания «Списков населенных мест Российской империи» (Т. 1—65. 1861—1885). Составил «Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России» (1861), участвовал в издании первых томов «Географическо-статистического словаря Российской империи» (Т. 1—5. 1863—1885). С 1860 жил в Крыму в своем имении Карабаг.

Лит.: Кеппен Ф. П. Биография П. И. Кеппена. СПб., 1911; Яцунский В. К. П. И. Кеппен // Отечественные экономико-географы XVIII—XX вв. М., 1957.