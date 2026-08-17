КЕНВУД-ХАУС
КЕНВУД-ХАУС - памятник архитектуры и музей в Лондоне.
Первоначально существовавшее здание, построенное около 1700 года на невысоком холме в Хемпстеде (северный пригород Лондона), на границе обширного луга Хемпстед-Хит и лесопарковой зоны, было перестроено по заказу графа Мэнсфилда архитектором Р. Адамом в 1764-1779 годах и стало одним из самых совершенных образцов усадебного зодчества английского классицизма XVIII века (ныне - в черте Большого Лондона).
К центральному 3-этажному корпусу примыкают оранжерея (1700 год; перестроена) и симметричная ей библиотека; пространство библиотеки, со сводчатым потолком, коринфскими колоннами, позолотой и росписью, относится к лучшим созданиям Адама (смотрите иллюстрацию к статье Великобритания). Южный (парковый) фасад основного корпуса оформлен фронтонами и пилястрами, декорирован характерным для построек Адама дробным орнаментом. Портик ионического анимает центральную часть северного фасада. Пристройки к зданию с северной стороны сделаны Дж. Сандерсом в 1793-1796 годах.
К зданию примыкает сад, созданный по проекту архитектора Х. Рептона (в 1790-х годах) и ныне украшенный скульптурой (Б. Хепуорт, Г. Мура, Р. Батлера); он естественно переходит в ландшафтный парк. После смерти последнего владельца усадьбы Э. С. Гиннесса, графа Айви, Кенвуд-хаус был превращён в музей (1928 год).
В нём находится небольшая, но очень ценная коллекция европейской живописи (Я. Вермер, Рембрандт, Ф. Халс, А. ван Дейк, Ф. Гварди, Ф. Буше, Т. Гейнсборо, Дж. Рейнолдс, Т. Лоуренс, У. Тёрнер и др.). Кенвуд-хаус известен также проводящимися летом в его парке концертами.
Иллюстрация:
Кенвуд-хаус. Южный фасад. 1764–79. Архитектор Р. Адам. Архив БРЭ.