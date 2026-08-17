КЕНВУД-ХАУС

КЕНВУД-ХАУС - памятник архитектуры и музей в Лондоне.

Пер­во­на­чаль­но су­ще­ст­во­вав­шее зда­ние, по­стро­ен­ное около 1700 года на не­вы­со­ком хол­ме в Хем­п­сте­де (северный при­го­род Лон­до­на), на гра­ни­це об­шир­но­го лу­га Хем­п­стед-Хит и ле­со­пар­ко­вой зо­ны, бы­ло пе­ре­строе­но по за­ка­зу графа Мэнс­фил­да архитектором Р. Ада­мом в 1764-1779 годах и ста­ло од­ним из са­мых со­вер­шен­ных об­раз­цов уса­деб­но­го зод­че­ст­ва английского клас­си­циз­ма XVIII века (ны­не - в чер­те Боль­шо­го Лон­до­на).

К центральному 3-этажному корпусу примыкают оранжерея (1700 год; перестроена) и симметричная ей библиотека; пространство библиотеки, со сводчатым потолком, коринфскими колоннами, позолотой и росписью, относится к лучшим созданиям Адама (смотрите иллюстрацию к статье Великобритания). Южный (парковый) фасад основного корпуса оформлен фронтонами и пи­ля­ст­ра­ми , де­ко­ри­ро­ван ха­рак­тер­ным для по­ст­ро­ек Ада­ма дроб­ным ор­на­мен­том . Пор­тик ионического анимает центральную часть северного фасада. Пристройки к зданию с северной стороны сделаны Дж. Сандерсом в 1793-1796 годах.

К зданию примыкает сад, созданный по проекту архитектора Х. Рептона (в 1790-х годах) и ныне украшенный скульптурой (Б. Хепуорт, Г. Мура, Р. Батлера); он естественно переходит в ландшафтный парк. После смерти последнего владельца усадьбы Э. С. Гиннесса, графа Айви, Кенвуд-хаус был превращён в музей (1928 год).

В нём находится небольшая, но очень ценная коллекция европейской живописи (Я. Вермер, Рембрандт, Ф. Халс, А. ван Дейк, Ф. Гварди, Ф. Буше, Т. Гейнсборо, Дж. Рейнолдс, Т. Лоуренс, У. Тёрнер и др.). Кенвуд-хаус известен также проводящимися летом в его парке концертами.

Иллюстрация:

Кен­вуд-ха­ус. Юж­ный фа­сад. 1764–79. Ар­хи­тек­тор Р. Адам. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)