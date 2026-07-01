КЕНТИКСКИЙ МУЗЕЙ

Кентикский историко-этнографический музей - филиал Верхневилюйского музея истории и этнографии.

В улусе имеются культурно-исторические объекты, представляющие интерес с точки зрения организации и развития познавательного туризма.

В сфере древнего металловедения Музей кузнечного дела «Чап уустара» в селе Кентик имеет богатейший исторический материал, уходящий в глубину веков, в коллекции древнего кузнечного дела якутского народа, которая не имеет аналогов не только в регионе, но и в России . Здесь создается постоянно действующий центр изучения древнего кузнечного дела, имеющего тысячелетнюю историю, с изготовлением изделий по древней технологии - луков и стрел, ножей и предметов домашнего обихода.

Иллюстрации:

Кентикский историко-этнографический музей - филиал Верхневилюйского музея истории и этнографии.