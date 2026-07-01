КЕНТЕРБЕРИ

КЕНТЕРБЕРИ - город на юго-востоке Великобритании , в графстве Кент.

Ре­зи­ден­ция гла­вы Анг­ли­кан­ской церк­ви . Население 49,4 тысяч жителей (2008 год).

Основан римлянами во 2-й половине I века как крепость Дуровернум (Durovernum) на месте кельтского поселения. После анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния известен как Кентербери (название Кентербери германского происхождения - «крепость жителей Кента»); хозяйственный и административный центр Кента.

В 597 году посланный папой Римским Григорием I Великим для крещения англов святой Августин основал в Кентербери архиепископскую кафедру и аббатство. В IX-X веках на Кентербери неоднократно нападали викинги, в 1011 году он полностью сожжён. После канонизации архиепископа Т. Бекета город стал паломническим центром и одним из крупнейших городов Англии.

С проведением Ре­фор­ма­ции получил статус главной кафедры Англиканской церкви. В середине XVI века в Кентербери основали свою общину бежавшие из Франции гугеноты, занимавшиеся производством шёлковых тканей и торговлей ими. В период гражданской войны в Англии в 1647-1648 годах (смотрите Анг­лий­ская ре­во­лю­ция XVII века ) Кентербери выступил на стороне короля. Сильно пострадал во время Второй ми­ро­вой вой­ны.

Город сохранил средневековую, сравнительно регулярную планировку и постройки (в том числе госпитали, жилые дома). Древнейшее в стране аббатство Святого Августина с остатками построек VI-XI века. К числу древнейших в стране относится и церковь Святого Мартина (XII век; часть стен нефа - 590 год); она включает остатки римских построек. Над городом возвышается грандиозный епископский кафедральный собор (строился с 1075-1077 годов; длина около 160 м; смотрите иллюстрации к статье Великобритания, раздел Архитектура и изобразительное искусство). Он возведён на том месте, где стояла первая англосаксонская христианская церковь, и представляет собой 3-нефную базилику с 2 трансептами, 2-башенным фасадом (юго-восточная башня завершена в 1460 году, северо-западная - в 1834-1840 годах) и ажурной центральной башней над средокрестьем (около 1490-1503 годов; высота около 72 м).

Крипта собора романская (около 1100 года), однако само сооружение - выдающийся памятник английской готики: хор (1175-1184 годы, мастера Гийом из Санса и Уильям Англичанин) с многочисленными пристройками намного длиннее нефа и является самым ранним образцом готики в Великобритании; неф собора исполнен в перпендикулярном стиле (около 1377-1411 годов). Апсиду заменяет капелла-ротонда «Венец» (около 1200 года); украшают собор витражи (XII-XV веков), скульптура, резные скамьи и преграда хора (около 1400 года).

В соборе были погребены архиепископ Т. Бекет (надгробие разрушено в 1538 году), принц Эдуард (Чёрный принц) и др. Аббатство Святого Августина, церковь Святого Мартина и собор включены в список Всемирного наследия. В средние века Кентербери был одним из центров книжной миниатюры.

Университет Кента (1965 год). Королевский музей (1858 год; древности Кента и художественная галерея). Театр К. Марло.

Предприятия кожевенной, пищевой, электротехнической и полиграфические промышленности. Туризм.

Иллюстрация:

Кен­тер­бе­ри. До­ма гу­ге­нот­ских тка­чей близ Хай­ст­рит. Архив БРЭ.

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