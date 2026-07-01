КЕНТАВРОМAХИЯ (др.-греч. Κενταυρομαχία)

В древнегреческой мифологии битва с лапифов с кентаврами .

Ее начало связано с событиями в Фессалии, где жили оба эти племени, – со свадьбой царя лапифов Пирифоя и Гипподамии . На свадебный пир были приглашены и кентавры, которые, согласно одной из версий мифа, даже были связаны с лапифами родством. Выпив вина, кентавры проявили свой буйный и необузданный нрав – кентавр Эвритион покусился на невесту, другие также попытались насильно увезти женщин. Лапифы вступили в борьбу с кентаврами (о которой подробно повествует Овидий в «Метаморфозах», см.: Ov. Met., XII, 210-535; ср.: Od., XXI, 295-304), в сражении принял участие и друг Перифоя Тесей. Обидчику Эвритиону лапифы обрезали уши и нос и выбросили его тело. Но и сами лапифы несли потери: погиб Кеней, любимец Посейдона, который по воле этого божества был наделен неуязвимостью в бою для любого оружия. Но кентавры попытались забить его валунами – обломками скал и стволами деревьев, которыми они сражались. Побежденные кентавры были изгнаны лапифами из Фессалии.

Кентавромахия – один из самых распространенных мотивов в античном искусстве. Битва лапифов с кентаврами появляется на вазах уже в эпоху ранней архаики, этот сюжет встречается на знаменитом чернофигурном аттическом кратере – «вазе Франсуа», датируемой 570-560-ми гг. до н.э. Битва кентавров и лапифов в классическую эпоху воспринималась греками как противостояние цивилизации и варварства. Метопы с южной стороны Парфенона представляли эту борьбу как борьбу греков с варварами-персами (кроме того, эти изображения заставляли вспомнить о договоре взаимной дружбы и обязательств афинского героя Тесея с лапифом Перифоем).

Сюжеты кентавромахи представлены также на фризе Тесейона в Афинах, на западном фронтоне храма Зевса в Олимпии (Paus., X, 8). Сражение лапифов с кентаврами было популярной симпосиальной темой для росписей на вазах. Легендарная кентавромахия понималась в античной традиции и как борьба разума и страстей внутри каждого человека и всегда была популярной темой в искусстве и литературе.

Иллюстрация :

Битва лапифов с кентаврами – кентавромахия. Метопа с южной стороны Парфенона. Мрамор. Сер. V в. до н.э. Лондон, Британский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова