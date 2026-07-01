КЕНТ УИЛЬЯМ

КЕНТ УИЛЬЯМ - английский архитектор, мастер садово-паркового искусства, дизайнер, живописец.

По некоторым сведениям, в юности обучался росписи карет. В 1709-1719 годах жил в Италии: изучал современное искусство, занимался живописью в Риме (у Дж. Б. Кьяри и, возможно, Б. Луга), написал несколько композиций (в том числе фреску в своде церкви Сан-Джулиано-деи-Фьямминги в Риме, 1717-1718 годы).

Член флорентийской Академии рисунка (1714 год). С 1721 года работал при королевском дворе в Лондоне (мастер в Ведомстве строений: с 1726 года - по плотницкой части, с 1735 года - каменных дел). Сотрудничал со своим другом и патроном архитектор Р. Бойлем (лордом Берлингтоном), в том числе в издании рисунков И. Джон­са (1727 год ) и А. Пал­ла­дио (1730 год ).

Представитель английского палладианства, в которое он привнёс элементы архитектурной стилистики круга Д. Браманте, Рафаэля и Джулио Романо: здание Казначейства (1733-1737 годы) и казармы конной гвардии (проект 1748 год, построены в 1750-1759 годах) в Лондоне; усадьба Холкем-холл в Норфолке (1734 год). Обращался также к го­тическим фор­мам, если они соответствовали архитектурному контексту (реконструкции в Часовом дворе дворца Хэмптон-корт, 1732 год, Лондон; в усадьбе Эшерплейс, Суррей, около 1733 года).

Кент - создатель основных приёмов организации английских пейзажных парков: в усадьбах Стоу в Бакингемшире (1738 год), Раусемхаус в Оксфордшире (1738-1741 годы). Занимался также оформлением интерьеров (росписи в духе мань­е­риз­ма в Кен­синг­тон­ском двор­це в Лон­до­не, 1721-1727 годы; па­рад­ная ме­бель с фигурными деталями в стиле итальянских мастеров), коронационных и других торжеств, исполнял книжные иллюстрации, эскизы для изделий из серебра и др.

Среди работ Кента - роскошная барка, сделанная для принца Уэльского по мотивам церемониальных судов Венеции и Флоренции (1732 год, Национальный морской музей в Гринвиче, Лондон).

Иллюстрация:

У. Кент. Го­сти­ная в усадь­бе Рау­сем-ха­ус в Окс­форд­ши­ре. 1738–41. Архив БРЭ.

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