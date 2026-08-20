КЕНТ РОКУЭЛЛ

КЕНТ РОКУЭЛЛ - американский жи­во­пи­сец, гра­фик, пи­са­тель, об­щественный дея­тель, почетный член Академии Художеств СССР (1962 год).

Учил­ся в Нью-Йор­ке - у У. М. Чей­за и Р. Хен­ри (1909 год) и на ар­хитектурном факультете Ко­лум­бий­ско­го университета . Был ры­ба­ком, плот­ни­ком, мо­ря­ком, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал (Аля­ска, Нью­фа­унд­ленд, Ог­нен­ная Зем­ля, Грен­лан­дия и др.); не­од­но­крат­но бы­вал в СССР.

В реа­ли­стической тра­ди­ции с сим­во­ли­ст­ски­ми обер­то­на­ми изо­бра­жал жизнь и быт на­ро­дов Се­ве­ра, ро­ман­ти­че­ски су­ро­вые пей­за­жи: «Тру­же­ни­ки мо­ря» (1907 год, Ху­дожественный му­зей, Нью-Бри­тен, штат Кон­нек­ти­кут), «Воз­вра­ще­ние охот­ни­ка. Се­вер­ная Грен­лан­дия» (1933 год, ГМИИ), «Ре­ка Осэйбл. Зи­ма» (1960 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург) и др.

Ла­ко­нич­ная ма­не­ра Кента с «руб­ле­ным» кон­ту­ром, от­гра­ни­чи­ваю­щим кон­тра­ст­ные, чис­тые то­на не­ба и во­ды, сне­га и льда, при­бреж­ных скал, фи­гу­ры и фо­на, дос­то­вер­но и вме­сте с тем воз­вы­шен­но пе­ре­да­ёт об­лик при­по­ляр­ной при­ро­ды и об­жи­ваю­щих её лю­дей. Кент, вы­став­ка ко­то­ро­го со­стоя­лась в Мо­ск­ве (1957 год), ока­зал влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние су­ро­во­го сти­ля в отечественном искусстве.

Ав­тор по­ли­тических пла­ка­тов и ка­ри­ка­тур, ри­сун­ков, ли­то­гра­фий и гра­вюр на де­ре­ве. Ис­пол­нил ил­лю­ст­ра­ции к собственным кни­гам, к про­из­ве­де­ни­ям Воль­те­ра («Кан­дид», 1928 год), А. С. Пуш­ки­на («Гав­рии­лиа­да», 1929 год), Г. Мел­вил­ла («Мо­би Дик», 1930 год), У. Шек­спи­ра , Дж. Бок­кач­чо. Кент - один из ини­циа­то­ров и ав­то­ров Сток­гольм­ско­го воз­зва­ния (1950 год) о за­пре­ще­нии атом­но­го ору­жия, уча­ст­ник ан­ти­во­ен­ных дви­же­ний и ме­ж­ду­народных ор­гани­за­ций.

Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия (1967 год). Зна­чительное со­б­ра­ние про­из­ве­де­ний Кента, по­да­рен­ное ху­дож­ни­ком в 1960 году, на­хо­дит­ся в Эр­ми­та­же и ГМИИ. В Платс­бер­ге от­крыт Му­зей Кен­та (1978 год).

Сочинения:

В ди­ком краю. М., 1965

Курс N by E. 2-е изд. М., 1965

Это я, Гос­по­ди. 2-е изд. М., 1966

Грен­ланд­ский днев­ник. М., 1969

Са­ла­ми­на. 4-е изд. М., 1975

Пла­ва­ние к югу от Ма­гел­ла­но­ва про­ли­ва. 2-е изд. М., 1977.

Иллюстрация:

Р. Кент. «Лю­ди и го­ры». 1909. Му­зей ис­кусств (Ко­лум­бус, штат Огайо). Архив БРЭ.

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