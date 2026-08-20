КЕНТ РОКУЭЛЛ
КЕНТ РОКУЭЛЛ - американский живописец, график, писатель, общественный деятель, почетный член Академии Художеств СССР (1962 год).
Учился в Нью-Йорке - у У. М. Чейза и Р. Хенри (1909 год) и на архитектурном факультете Колумбийского университета. Был рыбаком, плотником, моряком, много путешествовал (Аляска, Ньюфаундленд, Огненная Земля, Гренландия и др.); неоднократно бывал в СССР.
В реалистической традиции с символистскими обертонами изображал жизнь и быт народов Севера, романтически суровые пейзажи: «Труженики моря» (1907 год, Художественный музей, Нью-Бритен, штат Коннектикут), «Возвращение охотника. Северная Гренландия» (1933 год, ГМИИ), «Река Осэйбл. Зима» (1960 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург) и др.
Лаконичная манера Кента с «рубленым» контуром, отграничивающим контрастные, чистые тона неба и воды, снега и льда, прибрежных скал, фигуры и фона, достоверно и вместе с тем возвышенно передаёт облик приполярной природы и обживающих её людей. Кент, выставка которого состоялась в Москве (1957 год), оказал влияние на формирование сурового стиля в отечественном искусстве.
Автор политических плакатов и карикатур, рисунков, литографий и гравюр на дереве. Исполнил иллюстрации к собственным книгам, к произведениям Вольтера («Кандид», 1928 год), А. С. Пушкина («Гавриилиада», 1929 год), Г. Мелвилла («Моби Дик», 1930 год), У. Шекспира, Дж. Боккаччо. Кент - один из инициаторов и авторов Стокгольмского воззвания (1950 год) о запрещении атомного оружия, участник антивоенных движений и международных организаций.
Международная Ленинская премия (1967 год). Значительное собрание произведений Кента, подаренное художником в 1960 году, находится в Эрмитаже и ГМИИ. В Платсберге открыт Музей Кента (1978 год).
Сочинения:
В диком краю. М., 1965
Курс N by E. 2-е изд. М., 1965
Это я, Господи. 2-е изд. М., 1966
Гренландский дневник. М., 1969
Саламина. 4-е изд. М., 1975
Плавание к югу от Магелланова пролива. 2-е изд. М., 1977.
Иллюстрация:
Р. Кент. «Люди и горы». 1909. Музей искусств (Колумбус, штат Огайо). Архив БРЭ.