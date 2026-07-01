КЕНОСИС

КЕНОСИС - в хри­сти­ан­ском бо­го­сло­вии, в об­лас­ти хри­сто­ло­гии, - уни­чи­же­ние, ис­то­ща­ние, са­мо­ума­ле­ние Бо­га в де­ле спа­се­ния че­ло­ве­ка.

ророчество об уничижении «мужа скорбей» содержится уже в Ветхом Завете (Ис. 53:3). Ключевым событием истории спасения человека явилось Боговоплощение, в котором Христос принял на Себя все последствия грехопадения: немощь, страдания, смертность человеческой природы, чтобы в Самом Себе исцелить её.

Божественный кеносис проявляется во всех человеческих деяниях Иисуса Христа. Крестные страдания (смотри Страсти Христовы) - предел истощания, когда Богочеловек принимает крайние последствия грехопадения: богооставленность («Боже Мой, Боже Мой! - для чего Ты Меня оставил?» - Мф. 27:46) и смерть. Христос проявляет отказ от собственной воли, полное послушание, подчинение воле Отца - вплоть до «позорной» смерти на кресте.

Полнота предания Себя воле Отца предельно выражается во время распятия: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). Его истощание, по выражению русского богослова В. Н. Лос­ско­го , есть «истощание вольное» (сравни: «Он истязуем был, но страдал добровольно...» - Ис. 53:7): будучи Богом (сохраняя Свою Божественную природу), Он соглашается стать смертным, ибо единственная возможность победить смерть - позволить ей проникнуть в Самого Бога.

В кеносисе Божество Христа не оказывает никакого давления на человеческую природу. Христос скрывает и одновременно являет Своё Божество в человечестве. Чудеса, совершаемые Ии­су­сом Хри­стом , суть внеш­ние вы­ра­же­ния Бо­же­ст­вен­ной сла­вы. Лишь од­наж­ды в Его че­ло­ве­че­ст­ве от­кры­лось Бо­го­яв­ле­ние: ко­гда Он пред­стал в Бо­же­ст­вен­ной сла­ве в мо­мент Пре­об­ра­же­ния.

Кеносис Христа заканчивается с Его Воскресением. Истинный человек и истинный Бог Христос побеждает смерть в Самом Себе и являет людям путь к спасению через Самого Себя («Я есмь путь и истина и жизнь» - Ин. 14:6).

Понятие кеносиса может употребляться в более широком смысле - как проявление трансцендентного Бога в пространстве и времени, связанное с Его самоограничением (например, акт творения мира).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)