КЕНОСИС
КЕНОСИС - в христианском богословии, в области христологии, - уничижение, истощание, самоумаление Бога в деле спасения человека.
ророчество об уничижении «мужа скорбей» содержится уже в Ветхом Завете (Ис. 53:3). Ключевым событием истории спасения человека явилось Боговоплощение, в котором Христос принял на Себя все последствия грехопадения: немощь, страдания, смертность человеческой природы, чтобы в Самом Себе исцелить её.
Божественный кеносис проявляется во всех человеческих деяниях Иисуса Христа. Крестные страдания (смотри Страсти Христовы) - предел истощания, когда Богочеловек принимает крайние последствия грехопадения: богооставленность («Боже Мой, Боже Мой! - для чего Ты Меня оставил?» - Мф. 27:46) и смерть. Христос проявляет отказ от собственной воли, полное послушание, подчинение воле Отца - вплоть до «позорной» смерти на кресте.
Полнота предания Себя воле Отца предельно выражается во время распятия: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). Его истощание, по выражению русского богослова В. Н. Лосского, есть «истощание вольное» (сравни: «Он истязуем был, но страдал добровольно...» - Ис. 53:7): будучи Богом (сохраняя Свою Божественную природу), Он соглашается стать смертным, ибо единственная возможность победить смерть - позволить ей проникнуть в Самого Бога.
В кеносисе Божество Христа не оказывает никакого давления на человеческую природу. Христос скрывает и одновременно являет Своё Божество в человечестве. Чудеса, совершаемые Иисусом Христом, суть внешние выражения Божественной славы. Лишь однажды в Его человечестве открылось Богоявление: когда Он предстал в Божественной славе в момент Преображения.
Кеносис Христа заканчивается с Его Воскресением. Истинный человек и истинный Бог Христос побеждает смерть в Самом Себе и являет людям путь к спасению через Самого Себя («Я есмь путь и истина и жизнь» - Ин. 14:6).
Понятие кеносиса может употребляться в более широком смысле - как проявление трансцендентного Бога в пространстве и времени, связанное с Его самоограничением (например, акт творения мира).