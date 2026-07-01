КЕНЬОН КЭТЛИН МЭРИ

КЕНЬОН КЭТЛИН МЭРИ - английский археолог.

В 1929 году окон­чи­ла Со­мер­виль-кол­ледж Окс­форд­ско­го университета по специальности «новая история». В 1934 году вместе с М. и Т. Уилер основала Институт археологии Лондонского университета, где работала в 1935-1962 годах. В 1951-1966 годах директор Британской археологической школы в Иерусалиме (в 2003 году школе присвоено имя Кеньон), в 1962-1973 годах директор колледжа Святого Гуго в Оксфорде.

В 1929 году под руководством Г. Кейтон-Томпсон участвовала в раскопках го­ро­ди­ща Зимбабве. В 1930-1951 годах занималась исследованием памятников античной Британии (раскопки римских городов Веруламий, Сабрата и др.). Работы в области ближневосточной археологии начала с раскопок Самарии (с Дж. и Г. Кроуфут, 1931-1934 годы), в 1952-1958 годах руководила раскопками в Ие­ри­хо­не (на Телль-эс-Султане), в 1961-1967 годах исследовала памятники Иерусалима.

Основные достижения Кеньон связаны с открытиями в области ближневосточной и библейской археологии: одно из древнейших земледельческих поселений не­оли­тических по­гре­бе­ния в Ие­ри­хо­не, рас­коп­ки в т. н. Гра­де Да­ви­да в Ие­ру­са­ли­ме, раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки ис­сле­до­ва­ний стра­ти­гра­фии и ке­ра­мических ком­плек­сов на мно­го­слой­ных па­мят­ни­ках и др. Ей принадлежат важнейшие обобщения по ближневосточной археологии, в том числе разработка специального учебного курса. В 1973 году Кеньон пожалован титул дамы Британской империи.

Сочинения:

The buildings at Samaria (Samaria-Se­bas­te 1). L., 1942 (with J. W. Crowfoot, E. L. Su­kenik)

The objects from Samaria. L., 1957 (with J. W. Crowfoot, G. M. Crowfoot)

Ex­cavations at Jericho. Vol. 1–5. L.

1960–1983 (vol. 5 with T. Holand)

Amorites and Ca­naanites. L., 1966

Digging up Jerusalem. L., 1974

Archaeology in the Holy Land. 4th ed. L., 1985.

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