КЕНЬОН КЭТЛИН МЭРИ
КЕНЬОН КЭТЛИН МЭРИ - английский археолог.
В 1929 году окончила Сомервиль-колледж Оксфордского университета по специальности «новая история». В 1934 году вместе с М. и Т. Уилер основала Институт археологии Лондонского университета, где работала в 1935-1962 годах. В 1951-1966 годах директор Британской археологической школы в Иерусалиме (в 2003 году школе присвоено имя Кеньон), в 1962-1973 годах директор колледжа Святого Гуго в Оксфорде.
В 1929 году под руководством Г. Кейтон-Томпсон участвовала в раскопках городища Зимбабве. В 1930-1951 годах занималась исследованием памятников античной Британии (раскопки римских городов Веруламий, Сабрата и др.). Работы в области ближневосточной археологии начала с раскопок Самарии (с Дж. и Г. Кроуфут, 1931-1934 годы), в 1952-1958 годах руководила раскопками в Иерихоне (на Телль-эс-Султане), в 1961-1967 годах исследовала памятники Иерусалима.
Основные достижения Кеньон связаны с открытиями в области ближневосточной и библейской археологии: одно из древнейших земледельческих поселений неолитических погребения в Иерихоне, раскопки в т. н. Граде Давида в Иерусалиме, разработка методики исследований стратиграфии и керамических комплексов на многослойных памятниках и др. Ей принадлежат важнейшие обобщения по ближневосточной археологии, в том числе разработка специального учебного курса. В 1973 году Кеньон пожалован титул дамы Британской империи.
Сочинения:
The buildings at Samaria (Samaria-Sebaste 1). L., 1942 (with J. W. Crowfoot, E. L. Sukenik)
The objects from Samaria. L., 1957 (with J. W. Crowfoot, G. M. Crowfoot)
Excavations at Jericho. Vol. 1–5. L.
1960–1983 (vol. 5 with T. Holand)
Amorites and Canaanites. L., 1966
Digging up Jerusalem. L., 1974
Archaeology in the Holy Land. 4th ed. L., 1985.