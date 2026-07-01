КЕННИНГ (KENNING)

Кеннинг - разновидность метафоры, характерная для скальдической поэзии . Кеннинг представляет собой описательное поэтическое выражение, состоящее как минимум из двух существительных и применяемое для замены обычного названия какого-либо предмета или персоны.

Поэзия скальдов знает два типа кеннингов: двучленный и многочленный. Многочленным кеннинг становится в том случае, если второй компонент (так называемое определение) двучленного кеннинга в свою очередь замещается кеннингом, после чего такому же развертыванию подвергается и каждый последующий кеннинг в образующейся цепочке. Таким образом, возможность развертывания лежит в природе кеннинга.

Это важнейший формальный прием и один из определяющих факторов в эволюции скальдического языка.

Автор статьи: Перепечкин К. В.