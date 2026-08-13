КЕННЕМЕРЛАНД

Кеннемерланд — историческая область в Нидерландах.

Расположена в юго-западной части современной провинции Сев. Голландия , простирается на восток от побережья Северного моря до территорий Ватерланда и Амстелланда, граничит с Зап. Фрисландией на севере, а на юге с Болленстреком. О происхождении названия К. точных сведений нет.

В древние времена эта лесистая местность была частью земель германского племени фризов. До и во время Римского периода (I в. до н. э. — IV в. н. э.) именно здесь находилась священная роща Бадугенны (богини фризов, предположительно богини войны). Согласно Тациту (Анналы, IV, 72—74) в 28 н. э. фризы восстали против римлян, разрушили их укрепление Кастеллум Флевум и в победном сражении, развернувшемся близ священной рощи, убили 900 римских воинов. Лишь в 47 римляне подавили восстание фризов, но окончательно поработить фризов, обитавших в непроходимых болотах и лесах, Риму так и не удалось.

К. в раннем Средневековье (во времена Фризского королевства, а затем и в период франков) — территория гау Кинем (Kinhem) к западу от р. Вли. В империи франков эти административные единицы — гау — с VIII в. возглавляли назначенные государем гауграфы, выполнявшие функции судьи, сборщика налогов и командующего войском. Постепенно из наместников гауграфы становились наследственными владетелями данных областей — графами. Граф Вильгельм II (1234—1256) на границе К. и Зап. Фрисландии построил оборонительную крепость — замок Торенбург (разрушен, руины на территории г. Алкмар), ставший с 1254 резиденцией бальи К. Область управления бальи К., являвшаяся частью графства Голландия и включавшая около 20 сеньорий, со временем стала историческим ядром графства. В XIII в. жители К., кеннемеры (по одним данным, фризского происхождения, по другим — франкского), лично свободные и не желавшие подчинения их общин голландской знати, неоднократно поднимали восстания с требованиями восстановления фризских общинных порядков. После одного из таких восстаний, вспыхнувшего в К. в 1272, граф Флорис V (1254—1296, с 1266 граф Голландии и Зеландии), чтобы избежать объединения кеннемеров с враждебными ему западными фризами, подавив восстание, даровал кеннемерам целый ряд привилегий: военную службу они несли только в пределах Голландии, подлежали суду только на территории К., освобождались от многих налогов и пошлин и др. В XV в. кеннемеры были вовлечены в длившуюся более века «Трески» и «крючков» борьбу. Они поддерживали «крючков» и после их поражения в борьбе с партией «трески» были на долгие годы лишены своих привилегий. В 1491—1492 в К. вспыхнуло восстание, известное в истории как «Хлеба и сыра» война, в ходе которого кеннемеры вместе с жителями Зап. Фрисландии выступили против налоговой политики властей. С XVI в. кеннемеры постепенно теряют самостоятельность, земли их переходят дворянам, монастырям и богатым горожанам. В 1573—1795 в период Республики Соединенных провинций область К. к северу от залива Эй (включая общину Велзен) — самостоятельная административная единица под названием Зап. Фрисландия и Нордерквартир, лишь формально считавшаяся частью провинции Голландия. Центральным городом был Хорн. Во французский период (годы Батавской республики и Голландского королевства ) эта область была преобразована в департамент Тексел (центральный город Алкмар), в Королевстве Нидерландов вошла в провинцию Голландия, а после 1840 в провинцию Северная Голландия. В настоящее время в указанной провинции существуют два взаимодействующих региона (включают 18 муниципалитетов) — Северный К. и Южный К. Всего в К. проживают ок. 600 тыс. человек, центральный город — Харлем.

Лит.: Boer D. E. H. de, Cordfunke E. H. P. Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880—1560). Zutphen, 2010; Cordfunke E. H. P. Kennemer historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken. Zutphen, 1987; Idem. Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen. Archeologische schetsen. Utrecht, 2006; Idem. Macht en aanzien. Kennemer adel in de volle middeleeuwen (1050—1350). Zutphen, 2013; Koom F., Laan M. van der, Speet B. Het grote geschiedenisboek van Kennemerland. Zwolle; Haarlem, 2013; Roos R. Duinen en Mensen: Kennemerland. Archeologie, Natuur, Historie. Utrecht, 2009; Speet B. Historische atlas van Kennemerland. Hart van Holland. Nijmegen, 2014; Prinsen Geerligs H. С. Twaalf eeuwen Kennemerhistorie. Amsterdam, 1939.