КЕННЕДИ РОБЕРТ ФРЭНСИС

КЕННЕДИ РОБЕРТ ФРЭНСИС - государственный и политический деятель США, юрист.

Брат Дж. Ф. Кен­не­ди . Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны короткое время служил в ВМС США. В 1948 году окончил юридический факультет Гарвардского университета, в 1951 году - школу права Университета Виргинии. В 1952 году руководил штабом по выборам Дж. Ф. Кеннеди в Сенат США от штата Массачусетс. В 1953 году работал в сенатской комиссии по вопросам деятельности правительственных учреждений под руководством Дж. Р. Мак­кар­ти .

С 1955 года адвокат в Верховном суде, с 1957 года занимал ответственные должности в государственном аппарате США, проявил себя в качестве борца против коррупции и гангстеризма. После избрания в 1960 году Дж. Ф. Кеннеди президентом страны в 1961 году был назначен министром юстиции, оставался на этом посту до сентября 1964 года. Во время Ка­риб­ско­го кри­зи­са 1962 года доверенный советник президента.

После убийства брата некоторое время входил в кабинет Л. Б. Джонсона, однако вскоре разошёлся с ним по политическим вопросам. Кеннеди выступал против войны во Вьетнаме и расовой дискриминации в стране. В 1965-1968 годах сенатор от штата Нью-Йорк, один из лидеров либерального крыла Демократической партии США, поддерживал программу «Великого общества». В 1968 году объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США; в разгар предвыборной кампании во время предварительного голосования в Калифорнии был смертельно ранен в результате покушения.

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