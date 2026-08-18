КЕННЕДИ-ЦЕНТР

КЕННЕДИ-ЦЕНТР - центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств име­ни Джо­на Ф. Кен­не­ди , те­ат­раль­но-кон­церт­ное объ­е­ди­не­ние, од­на из круп­ней­ших кон­церт­ных пло­ща­док США (Ва­шинг­тон).

Открыт в 1971 году (архитектор Э. Д. Стоун). В Кеннеди-центре базируются Вашингтонская национальная опера (основана в 1956 году, с 1996 года под руководством П. До­мин­го ),

Национальный симфонический оркестр США (основан в 1931 году, в 1977-1994 годах дирижёр - М. Л. Ростропович). В Концертном зале (2518 мест) проходят гастрольные выступления оперных и балетных трупп, концерты академической и джа­зо­вой му­зы­ки.

Кеннеди-центр - один из организаторов Международного конкурса имени Т. Монка (с 1987 года, ежегодный), в котором принимают участие джазовые музыканты разных специализаций.

Иллюстрация:

Кен­не­ди-центр. Фото Н. В. Анпиловой. Архив БРЭ.

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