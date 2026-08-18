КЕННЕДИ-ЦЕНТР
КЕННЕДИ-ЦЕНТР - центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, театрально-концертное объединение, одна из крупнейших концертных площадок США (Вашингтон).
Открыт в 1971 году (архитектор Э. Д. Стоун). В Кеннеди-центре базируются Вашингтонская национальная опера (основана в 1956 году, с 1996 года под руководством П. Доминго),
Национальный симфонический оркестр США (основан в 1931 году, в 1977-1994 годах дирижёр - М. Л. Ростропович). В Концертном зале (2518 мест) проходят гастрольные выступления оперных и балетных трупп, концерты академической и джазовой музыки.
Кеннеди-центр - один из организаторов Международного конкурса имени Т. Монка (с 1987 года, ежегодный), в котором принимают участие джазовые музыканты разных специализаций.
Иллюстрация:
Кеннеди-центр. Фото Н. В. Анпиловой. Архив БРЭ.