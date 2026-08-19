КЕННАН ДЖОРДЖ

КЕННАН ДЖОРДЖ - американский путешественник, публицист .

В 12 лет бросив школу, работал посыльным, затем телеграфистом. С 1864 года служащий русско-американской телеграфной компании, нанятый для изучения возможности прокладки телеграфного кабеля из США в Россию через Аляску, Чукотку и Сибирь. Провёл 2 года на Чукотке и Камчатке, по возвращении в США в 1870 году опубликовал книгу «Tent life in Siberia and adventures among the Koraks and other tribes in Kamchatka and northern Asia» (в русском переводе - «Степная жизнь в Сибири...», 1871 год).

В 1870-1871 годах совершил поездку на Кавказ. С 1878 года корреспондент Ассошиэйтед пресс в Вашингтоне. В 1885-1886 годах посетил Сибирь, где ознакомился с жизнью каторжан и ссыльных, подружился с представителями российского революционного и либерального движения. В последующие годы опубликовал ряд резко критических статей о сибирской ссылке в журналах «Century», «The Outlook», «The Nation», «Forum», выступал с публичными лекциями в США и Великобритании (читал их в робе каторжанина и кандалах).

В 1891 году издал книгу «Siberia and the exile system», которая была переведена на все европейские языки (русский перевод - «Сибирь и ссылка», 1906 год). Работал военным корреспондентом на испано-американской войне 1898 года, впечатления о которой изложил в книге «Campaigning in Cuba».

Во вре­мя рус­ско-япон­ской вой­ны 1904-1905 годов за­ни­мал­ся про­па­ган­дой сре­ди русских плен­ных в Япо­нии. Со­сто­ял в пе­ре­пис­ке с Л. Н. Тол­стым и дея­те­ля­ми российской Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии . При­вет­ст­во­вал па­де­ние са­мо­дер­жа­вия в Рос­сии. По­сле Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917 года на­стой­чи­во тре­бо­вал от пре­зи­ден­та США Т. В. Виль­со­на при­ня­тия са­мых ре­ши­тель­ных мер для свер­же­ния боль­ше­ви­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)