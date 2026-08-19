КЕННАН ДЖОРДЖ
КЕННАН ДЖОРДЖ - американский путешественник, публицист.
В 12 лет бросив школу, работал посыльным, затем телеграфистом. С 1864 года служащий русско-американской телеграфной компании, нанятый для изучения возможности прокладки телеграфного кабеля из США в Россию через Аляску, Чукотку и Сибирь. Провёл 2 года на Чукотке и Камчатке, по возвращении в США в 1870 году опубликовал книгу «Tent life in Siberia and adventures among the Koraks and other tribes in Kamchatka and northern Asia» (в русском переводе - «Степная жизнь в Сибири...», 1871 год).
В 1870-1871 годах совершил поездку на Кавказ. С 1878 года корреспондент Ассошиэйтед пресс в Вашингтоне. В 1885-1886 годах посетил Сибирь, где ознакомился с жизнью каторжан и ссыльных, подружился с представителями российского революционного и либерального движения. В последующие годы опубликовал ряд резко критических статей о сибирской ссылке в журналах «Century», «The Outlook», «The Nation», «Forum», выступал с публичными лекциями в США и Великобритании (читал их в робе каторжанина и кандалах).
В 1891 году издал книгу «Siberia and the exile system», которая была переведена на все европейские языки (русский перевод - «Сибирь и ссылка», 1906 год). Работал военным корреспондентом на испано-американской войне 1898 года, впечатления о которой изложил в книге «Campaigning in Cuba».
Во время русско-японской войны 1904-1905 годов занимался пропагандой среди русских пленных в Японии. Состоял в переписке с Л. Н. Толстым и деятелями российской Конституционно-демократической партии. Приветствовал падение самодержавия в России. После Октябрьской революции 1917 года настойчиво требовал от президента США Т. В. Вильсона принятия самых решительных мер для свержения большевиков.