КЕНКОЛЬСКИЙ МОГИЛЬНИК
КЕНКОЛЬСКИЙ МОГИЛЬНИК - курганный могильник в Таласской долине, на левом берегу реки Кенкол, у подошвы горы Манас (Таласская область Киргизии).
Открыт А. Н. Бернштамом, раскопки произведены им же в 1938-1939 годах, И. К. Кожомбердиевым - в 1956-1957 годах, 1960 году, Б. Э. Аманбаевой - в 2001-2002 годах.
Около 100 курганов в нескольких группах. Есть курганы позднего бронзового (фёдоровская культура, смотри в статье Андроновская культура) и раннего железного (сако-массагетского круга культуры) веков. Основная часть могил, принёсшая известность Кенкольскому могильнику, относится к II-V векам.
Катакомбы с длинным дромосом, перпендикулярным длинной оси камеры; трупоположения, многие в гробах из досок. Глиняные лепные горшки и кувшины, иногда украшенные волнистым орнаментом; слабообожжённые «курильницы» на ножке. Деревянные столики, чаши, кружки, луки седла, рукоятка тесла, посох, веретено, фрагменты корзины, остатки колыбели и костяной сумак (трубка для вывода мочи из колыбели), сосудик из тыквы.
Костяные накладки сложносоставного лука, наконечники стрел. Железные удила, пряжки, наконечники стрел, фрагменты меча или кинжала в деревянных ножнах. Серебряные накладки с зернью и сердоликовыми вставками, шпилька, серьги. Бронзовые зеркала (в том числе китайские), пряжки, бусы. Каменные и стеклянные бусы; керамические и мраморные пряслица; в женских погребениях - камни для сурьмления бровей.
Мужская и женская рубашки, косынка, налобная повязка из китайского шёлка. В Кенкольском могильнике похоронены европеоиды с большой примесью монголоидных черт; применялся обряд прижизненной деформации черепа. По наиболее обоснованному мнению, Кенкольский могильник во II-V веках оставлен местными кочевниками (в их культуре много компонентов, характерных для сарматских археологических культур), входившими в объединение Кангюй.
Некоторые специалисты выделяют памятники, близкие Кенкольскому могильнику по погребальному обряду и находкам, в кенкольскую археологическую культуру. Впускные погребения VIII-X веков (трупоположения на спине, в грунтовых ямах, большинство безынвентарные, среди находок - глиняные кружки и, возможно, деревянный остов седла) соотносят с тюркскими племенами Семиречья.
Иллюстрация:
Кенкольский могильник. Столик-блюдо. Дерево. II-IV века. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.