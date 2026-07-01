КЕНКОЛЬСКИЙ МОГИЛЬНИК

КЕНКОЛЬСКИЙ МОГИЛЬНИК - курганный могильник в Таласской долине, на левом берегу реки Кенкол, у подошвы горы Манас (Та­лас­ская область Кир­ги­зии).

Открыт А. Н. Бернштамом, раскопки произведены им же в 1938-1939 годах, И. К. Кожомбердиевым - в 1956-1957 годах, 1960 году, Б. Э. Аманбаевой - в 2001-2002 годах.

Около 100 кур­га­нов в не­сколь­ких груп­пах. Есть курганы позднего бронзового (фёдоровская культура, смотри в статье Андроновская культура) и раннего железного (сако-массагетского круга культуры) веков. Основная часть могил, принёсшая известность Кенкольскому могильнику, относится к II-V векам.

Ка­та­ком­бы с длин­ным дро­мо­сом , перпендикулярным длинной оси камеры; трупоположения, многие в гробах из досок. Глиняные лепные горшки и кувшины, иногда украшенные волнистым орнаментом; слабообожжённые «курильницы» на ножке. Деревянные столики, чаши, кружки, луки седла, рукоятка тесла, посох, веретено, фрагменты корзины, остатки колыбели и костяной сумак (трубка для вывода мочи из колыбели), сосудик из тыквы.

Костяные накладки сложносоставного лука, наконечники стрел. Железные удила, пряжки, наконечники стрел, фрагменты меча или кинжала в деревянных ножнах. Серебряные накладки с зернью и сердоликовыми вставками, шпилька, серьги. Бронзовые зеркала (в том числе китайские), пряжки, бусы. Каменные и стеклянные бусы; керамические и мраморные пряслица; в женских погребениях - камни для сурьмления бровей.

Мужская и женская рубашки, косынка, налобная повязка из китайского шёлка. В Кенкольском могильнике похоронены европеоиды с большой примесью монголоидных черт; применялся обряд прижизненной деформации черепа. По наиболее обоснованному мнению, Кенкольский могильник во II-V веках оставлен местными кочевниками (в их культуре много компонентов, характерных для сарматских археологических культур), входившими в объединение Кан­гюй .

Некоторые специалисты выделяют памятники, близкие Кенкольскому могильнику по погребальному обряду и находкам, в кенкольскую археологическую культуру. Впускные погребения VIII-X веков (трупоположения на спине, в грунтовых ямах, большинство безынвентарные, среди находок - глиняные кружки и, возможно, деревянный остов седла) соотносят с тюркскими племенами Семиречья.

Иллюстрация:

Кен­коль­ский мо­гиль­ник. Сто­лик-блю­до. Де­ре­во. II-IV века. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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