КЕНКАЗГАН
КЕНКАЗГАН - рудник позднего бронзового века на одноименном меднорудном месторождении в северной части пустыни Бетпак-Дала, в 30 км к югу от горы Мунлу (Карагандинская обл. Казахстана).
Крупнейший из известных древних рудников. Месторождение Кенказган на поверхности представлено линзообразной залежью медных окисленных руд (малахит, куприт, хризоколла, азурит). Протяжённость линзы свыше 1 км, мощность в средней части достигает нескольких десятков метров. Эта, наиболее мощная и богатая, часть рудной линзы вскрыта карьером; в его отвалах и на обогатительных площадках найдены керамика и каменные орудия горняков андроновской культуры (общности) и валиковой керамики культуры (общности).
Длина карьера 500 м, ширина 80-100 м, глубина до оплывшего дна 5-10 м,настоящая глубина не установлена (бурение до отметки 30 м не достигло дна выработки). Эти масштабы сопоставимы лишь с современными промышленными разработками. Объём древних горных работ на месторождении составил не менее 570 тысяч м3; добыто свыше 300 тысяч м3 руды. При 20-30%-ном извлечении меди из этих руд могло быть выплавлено около 30-50 тысяч тонн меди.
Предполагается, что руда из Кенказгана транспортировалась в лесистый и обводнённый район горных верховьев реки Атасу (в 80-100 км к северо-востоку от Кенказгана), где находились посёлки горняков и металлургов, специализировавшихся на производстве и торговле медью, обеспечивавшей ряд центров Евразийской степной металлургической провинции.