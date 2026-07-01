КЕНКАЗГАН

КЕНКАЗГАН - рудник позднего бронзового века на одноименном меднорудном месторождении в северной части пустыни Бетпак-Дала, в 30 км к югу от горы Мунлу (Ка­ра­ган­дин­ская обл. Ка­зах­ста­на).

Круп­ней­ший из из­вест­ных древ­них руд­ни­ков. Ме­сто­ро­ж­де­ние Кенказган на по­верх­но­сти пред­став­ле­но лин­зо­об­раз­ной за­ле­жью мед­ных окис­лен­ных руд (ма­ла­хит, куп­рит, хри­зо­кол­ла, азу­рит). Про­тя­жён­ность лин­зы свыше 1 км, мощ­ность в средней час­ти дос­ти­га­ет не­сколь­ких де­сят­ков мет­ров. Эта, наи­бо­лее мощ­ная и бо­га­тая, часть руд­ной лин­зы вскры­та карь­е­ром; в его от­ва­лах и на обо­га­тительных пло­щад­ках най­де­ны ке­ра­ми­ка и ка­мен­ные ору­дия гор­ня­ков ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры (общно­сти) и ва­ли­ко­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (общ­но­сти).

Дли­на карь­е­ра 500 м, ши­ри­на 80-100 м, глу­би­на до оп­лыв­ше­го дна 5-10 м,настоящая глубина не установлена (бурение до отметки 30 м не достигло дна выработки). Эти масштабы сопоставимы лишь с современными промышленными разработками. Объём древних горных работ на месторождении составил не менее 570 тысяч м3; добыто свыше 300 тысяч м3 руды. При 20-30%-ном извлечении меди из этих руд могло быть выплавлено около 30-50 тысяч тонн меди.

Предполагается, что руда из Кенказгана транспортировалась в лесистый и обводнённый район горных верховьев реки Атасу (в 80-100 км к северо-востоку от Кенказгана), где находились посёлки горняков и металлургов, специализировавшихся на производстве и торговле медью, обеспечивавшей ряд центров Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)