КЕНИЯ

КЕНИЯ - республика Кения.

Кения - государство в Восточной Африке. На юго-востоке омывается Индийским океаном (длина береговой линии 536 км), на юго-западе - озером Виктория. Граничит на севере с Суданом и Эфиопией, на востоке - с Сомали, на юге - с Танзанией, на западе - с Угандой. Площадь 581,8 тысяч км2. Население 35,1 миллионов человек (2008 год). Столица - Найроби. Официальные языки - английский и суахили. Денежная единица - кенийский шиллинг. Административно-территориальное деление: 8 провинций (таблица).

Кения - член ООН (1963 год), Со­дру­же­ст­ва (1963 год), Африканского союза (1963 год), МВФ (1964 год), ВТО (1995 год).

До­ко­ло­ни­аль­ный и ко­ло­ни­аль­ный пе­рио­ды

На тер­ри­то­рии Кении об­на­ру­жен один из древ­ней­ших па­мят­ни­ков ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва - сто­ян­ка Ко­оби-Фо­ра с ос­тат­ка­ми ске­ле­тов ав­ст­ра­ло­пи­те­ков и ору­дия­ми ол­ду­вай­ской куль­ту­ры. В Олор­ге­зай­ли най­де­на мно­го­слой­ная сто­ян­ка со сле­да­ми жи­лищ ашель­ской куль­ту­ры (смотрите Ашель), в ок­ре­ст­но­стях города На­ку­ру - сто­ян­ка эпо­хи не­оли­та и ос­тат­ки ске­ле­тов че­ло­ве­ка со­вре­мен­но­го (пред­по­ло­жи­тель­но, про­то­эфи­оп­ско­го) ти­па.

Около середины I-го тысячелетия на территории Кении расселились народы банту. Население материковой части Кении занималось примитивным земледелием, охотой, скотоводством (нилоты), жители побережья Индийского океана - морской торговлей (вывозились слоновая кость и рабы, ввозились оружие, ремесленные изделия). В VII-VIII веках на побережье сложилась этническая общность суахили. Контакты суахили с выходцами из Аравии и района Персидского залива способствовали образованию в IX-X веках городов-государств (Манда, Пате, Малинди, Момбаса, города-архипелага Ламу и др.), распространению в них ислама.

В 1498 году корабли португальской экспедиции Васко да Гамы достигли Момбасы. Подчинение португальцами городов-государств происходило вооруженным путём (в 1505 году Момбаса была почти полностью уничтожена эскадрой Ф. д’Альмейды). В 1696-1699 годах побережье Кении перешло под контроль имама Омана, оказывавшего поддержку Пате во время антипортугальских восстаний. В 1741 году в Момбасе утвердился местный арабо-суахилийский клан Мазруи, провозгласивший независимость от Омана и распространивший свою власть на значительную часть побережья Кении. В начале XIX века правитель Омана восстановил контроль над Ламу и Пате. В 1861 году побережье Кении вошло в состав султаната Занзибар.

В 1-й половине XIX века в Кению стали активно проникать европейские торговцы и мис­сио­не­ры , началось географическое изучение её территории. Колониальная экспансия европейских государств, прежде всего Великобритании, проходила под лозунгами борьбы с работорговлей. В 1886 году между Великобританией и Германией было заключено первое соглашение о разделе Восточной Африки, по которому значительная часть территории Кения вошла в британскую сферу влияния. Право управления этими землями получила Им­пер­ская бри­тан­ская вос­точ­но­аф­ри­кан­ская ком­па­ния . Гельголандский договор 1890 года окончательно определил границы германской и британской сфер влияния в Восточной Африке (смотри Англо-германские договоры 1890, 1893, 1898 годов). В 1891 году по соглашению между Великобританией и Италией были установлены северная и восточная границы Кении. В 1895 году восточная часть Кении вошла в состав британского Восточно-Африканского протектората.

С началом строительства в 1896 году Угандийской железной дороги все земли Кении были провозглашены «собственностью британской короны». Продвижение колонизаторов вглубь страны вызвало активное сопротивление племён кикуйю, кисии, меру, эмбу; для его подавления использовались карательные экспедиции. В то же время постройка железной дороги (завершилась в 1903 году) превратила Кению в главный торгово-экономический центр Восточной Африки, способствовала притоку в страну белых поселенцев. Их интересы представлял созданный при губернаторе в 1906 году Законодательный совет, имевший ограниченные консультативные полномочия. В 1920 году к Восточно-Африканскому протекторату была присоединена восточная часть территории протектората Уганда; протекторат получил название Колония и протекторат Кения (колония включала внутренние районы континентальной Кении, протекторат - прибрежную часть).

В начале XX века были законодательно закреплены преимущественные права европейских поселенцев на землю. Складывание системы плантационного хозяйства сопровождалось земельными экспроприациями, созданием резерватов и использованием принудительного труда местного населения на общественных работах. Африканцы могли селиться на землях европейцев в качестве арендаторов (сквоттеров), их наделы не превышали 1 га. Предусматривалась обязательная регистрация рабочей силы с выдачей удостоверений (кипанди) мужчинам-африканцам.

В 1920-х годах зародилось организованное политическое движение африканцев. Первые политические партии возникали на этнической основе, прежде всего у народов, наиболее пострадавших от земельных экспроприаций и трудовых мобилизаций. В 1924-1925 годах была создана Центральная ассоциация кикуйю (ЦАК), требовавшая возвращения земель африканцам, отмены принудительных работ и кипанде. В 1940 году ЦАК была запрещена, но продолжала действовать в подполье. В 1944 году образован умеренный Союз африканцев Кении (САК, до 1947 года - Исследовательский союз африканцев Кении), в 1947 году его руководителем стал Дж. Кениата.

В конце 1940-х годов в Кении развернулось стихийное антиколониальное движение народа кикуйю, возглавленное представителями радикального крыла САК (многие из них сохраняли членство в ЦАК), которое позднее переросло в вооруженное восстание (смотрите Мау-Мау вос­ста­ние 1952-1956 годов ). В 1952 году были сформированы вооруженные отряды повстанцев, разбившие свои лагеря в районе горы Кения и в Абердерском горном массиве. В октябре 1952 года в Кении было введено чрезвычайное положение, в страну вошли регулярные воинские подразделения из Великобритании. В 1953 году власти запретили деятельность САК, арестовали его лидеров. Это вызвало массовое вооруженное восстание африканцев под лозунгом «Земля и свобода!». На его подавление были брошены воинские части численностью 60-70 тысяч человек. В 1957 году африканцы были вынуждены прекратить вооруженную борьбу.

События 1950-х годов заставили Великобританию пойти на ряд уступок. В 1954-1956 годах был увеличен минимум заработной платы рабочих-африканцев, отменены запреты на выращивание в африканских хозяйствах кофе, чая, других товарных культур и ограничения на разведение молочного скота. В 1955 году разрешена деятельность африканских политических партий на местном уровне (за исключением районов, населённых кикуйю). В 1957 году африканцы приняли участие в выборах в Законодательный совет. Образовавшуюся африканскую фракцию возглавили представители луо - Т. Мбойя и А. О. Одинга. В январе 1960 года было отменено чрезвычайное положение. В январе - марте того же года в Лондоне состоялась конференция с участием представителей британского правительства и всех расовых групп колонии, принято решение о постепенной передаче власти в Кении африканскому большинству.

По окончании лондонской конференции в 1960 году в Кении были созданы партии Национальный союз африканцев Кении (КАНУ, в 1961 году его официально возглавил Дж. Кениата) и Демократический союз африканцев Кении (КАДУ), объединивший ряд мелких партий, созданных на этнической основе (в 1964 году самораспустился). Политические программы КАНУ и КАДУ во многом совпадали и включали требования предоставления Кении независимости, проведения земельной реформы в интересах африканцев. В 1962 году состоялась 2-я лондонская конференция, по решению которой было сформировано коалиционное правительство. В 1963 году на выборах в Национальное собрание, сменившее Законодательный совет, большинство мест получил КАНУ. 01.06.1963 года КАНУ сформировал первое правительство африканского большинства во главе с Кениатой.

Ке­ния по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти

12.12.1963 года Кения стала независимым государством. В том же году она была принята в ООН, установила дипломатические отношения с СССР. 12.12.1964 года Кения была провозглашена республикой в составе Содружества. Пост президента страны занял Дж. Кениата, пост вице-президента - А. О. Одинга.

В основу экономической политики правительства независимой Кении легла концепция «смешанной экономики», предполагавшая сосуществование государственной, частнокапиталистической и мелкотоварной форм собственности. Поощрялось привлечение иностранного капитала как главный фактор обеспечения экономического роста. Государство сохраняло за собой контролирующие и регулирующие функции (на основе 5-летнего планирования). Аграрная реформа предусматривала выкуп земельной собственности у европейцев, пожелавших покинуть страну, и продажу её в рассрочку (с разбивкой на участки) африканцам.

Земельная реформа подверглась жёсткой критике со стороны радикального крыла КАНУ, возглавляемого А. О. Одингой. На созванной в марте 1966 году в городе Лимуру общепартийной конференции представители радикалов не получили ни одного руководящего поста в КАНУ. Сторонники Одинги вышли из состава правительства и КАНУ и создали оппозиционный Союз народа Кении (СНК). В 1969 году СНК был запрещён.

Внутриполитическое развитие Кении в 1970-х годах характеризовалось усилением государственного контроля над всеми формами общественно-политической деятельности, сращиванием партийного и государственного аппаратов, укреплением личной власти Кениаты. После его кончины в 1978 году пост президента страны и председателя КАНУ занял Д. Т. арап Мои. Вице-президентский пост получил М. Кибаки (родился в 1931 году). В 1982 году была принята поправка к Конституции, согласно которой в Кении устанавливался однопартийный режим. Монополизация власти КАНУ вызвала недовольство, прежде всего, в университетских кругах. 01.08.1982 года военные лётчики при поддержке студентов совершили попытку государственного переворота. Мятеж был подавлен, проведены массовые аресты. В 1983 году состоялись досрочные парламентские и президентские выборы. Президентом страны был избран единственный кандидат на эту должность - Мои (в 1988 году переизбран на новый срок). Контроль над кабинетом министров, ранее входивший в обязанности вице-президента, был передан канцелярии президента.

Ужесточение политического режима, происходившее в условиях ухудшения экономической ситуации и роста безработицы, способствовало дальнейшему нарастанию антиправительственных настроений. Ситуация особенно обострилась после невыполнения правительством взятых на себя обязательств по либерализации политической жизни, проведению рекомендованных международными институтами, прежде всего МВФ, структурных реформ экономики. В 1989 году Д. Т. арап Мои был вынужден пойти на ряд уступок оппозиции, освободить некоторых политических заключённых и амнистировать диссидентов, проживавших за границей. Однако уже в 1990-1991 годах внутриполитическая обстановка вновь осложнилась.

В 1991 году были приняты поправки к Конституции о введении многопартийной системы и ограничении возможности пребывания у власти главы государства двумя 5-летними сроками. На президентских выборах 1992 года и 1997 года кандидаты от оппозиционных партий в сумме получили большинство голосов избирателей, однако президентом оба раза был избран Д. Т. арап Мои. В 2002 году во время очередной предвыборной кампании оппозиционными партиями была создана Национальная радужная коалиция (НАРК). Коалиция выдвинула единого кандидата - М. Кибаки, который 27.12.2002 года одержал победу на президентских выборах. На состоявшихся тогда же парламентских выборах большинство голосов завоевала НАРК.

М. Кибаки возобновил сотрудничество с МВФ и Всемирным банком, неоднократно задерживавшим предоставление помощи Кении во время президентства Д. Т. арап Мои, ввёл бесплатное начальное образование. В 2003-2005 годах сформировалась коалиция оппозиционных партий - Оранжевое демократическое движение (ОДД) во главе с Р. Одингой (сын А. О. Одинги). ОДД настаивало на пересмотре некоторых положений Конституции, основное значение приобрёл вопрос о создании поста премьер-министра. Р. Одинга требовал немедленного назначения исполняющего обязанности премьер-министра, наделения его самыми широкими властными полномочиями и предоставления ему права формирования кабинета министров. Кибаки выступил против требования Одинги. 21.11.2005 года состоялся всенародный референдум по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны.

На референдум были вынесены два различных пакета предложений по изменению Конституции, составленных соответственно Одингой и Кибаки. 58% населения страны поддержало Одингу. Тем не менее, остался нерешённым вопрос о полномочиях вице-президента. На президентских выборах 2007 года победу одержал Кибаки, создавший накануне выборов Партию национального единства (ПНЕ). Оппозиция оспорила результаты выборов, потребовала их повторного проведения и призвала своих сторонников к массовым акциям протеста. В результате возникших беспорядков погибли свыше 1 тысячи человек, ещё 300 тысяч человек остались без крова. Благодаря усилиям бывшего Генерального секретаря ООН К. Аннана политический кризис был в основном урегулирован в конце февраля 2008 года. В апреле было достигнуто соглашение о назначении Одинги премьер-министром и создании коалиционного правительства из представителей ПНЕ и ОДД.

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