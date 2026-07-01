КЕНИТРА

КЕНИТРА - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ма­рок­ко , административный центр об­лас­ти Гарб-Шрар­да-Бе­ни-Хсен.

Население 388 тысяч человек (2008 год). Расположен в устье реки Себу, на побережье Атлантического океана. Железнодорожная станция. Порт (вывоз свинца, цинка, нефти, зерна, цитрусовых, овощей, оливкового масла, вина).

Кенитра основана 30.03.1912 года по распоряжению французского генерального резидента Ю. Лиоте как военное поселение на месте арабской крепости Кенитра. С 1932 года носила название Порт-Лиоте, в том же году начато строительство крупной военно-морской и военно-воздушной базы.

В годы 2-й ми­ро­вой вой­ны в ходе операции «Торч» (смотрите Северо-Африканская десантная операция 1942 года) 11.11.1942 года взята под контроль американо-британскими силами (по окончании войны военная база использовалась совместно США и Францией).

С 1956 года в составе независимого Марокко. 02.01.1958 года королевским указом городу возвращено название Кенитра. В 1963 году США эвакуировали свой военный персонал из города. В 1970-х годах сооружена новая военно-морская база, которая использовалась совместно американской и марокканской армиями. В 1991 году с её территории выведены американские войска

Со­хра­ни­лись: кре­пость (1895 год, внут­ри - ме­четь конца XIX века), по­строй­ки в сти­лях мо­дерн , ар де­ко. Университет (1989 год). Предприятия металлообрабатывающей, пищевой (переработка рыбы, производство оливкового масла, овощных и рыбных консервов, муки), химической (производство удобрений), текстильной, табачной, деревообрабатывающей промышленности. Рыболовство.

Близ Кенитры - руины античных городов Банасса, Тамусида (Сиди-Али-Бен-Ахмед, храмы I-II века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)