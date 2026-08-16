КЁНИГ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Российский инженер путей сообщения, действительный статский советник (1872) директор Московско-Нижегородской (1862-1868) и Николаевской (1868-1880) железных дорог.

Иван Кениг родился 26 февраля 1822 года в Полоцке. Его отец – Федор Кениг служил правительственным контролером консумационных (потребительских) доходов Полоцка. Брат, Иосиф Кениг - польский журналист, редактор «Газеты Варшавской».

Иван Кениг учился в лицее Св. Анны в Кракове, затем в варшавской гимназии, которую закончил в 1840 году. Кениг рано лишился отца, и поэтому с 14 лет вынужден был давать частные уроки. После окончания гимназии поступил сразу на 3 курс Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения, который окончил в 1843 году в чине поручика. После окончания института был назначен в Южную дирекцию строительства Петербургско-Московской железной дороги. В 1852 году стал начальником I отделения.

В 1862 году Кениг стал директором Московско-Нижегородской железной дороги. Под его руководством был проведен ряд улучшений первоначального проекта: железные рельсы заменены на стальные, усовершенствован ряд мостов и др. Помимо этого в середине 1860-х годов была внедрена новая система грузоперевозок. Ранее, когда грузы было необходимо перевезти через несколько железнодорожных линий, на пересадочных узлах их выгружали из вагонов одной частной железнодорожной компании и загружали в вагоны другой, что естественным образом тормозило транспортировку. «Нижегородцы» сумели договориться с соседями о том, чтобы их вагоны могли следовать по железным дорогам других компаний. В это же время совместно с И.Ф. Рербергом Кениг составил проект Бородинского моста в Москве, построенного в 1868 году.

В том же году Кениг переходит на должность директора Николаевской железной дороги. По его инициативе здесь была проведена замена железных рельс стальными, введены курьерские поезда, улучшена сигнальная система. Число паровозов увеличилось вдвое, вагонов – втрое, началась замена деревянных пролетных строений мостов стальными. В 1879 году в Петербурге открылась первая в России сортировочная станция. Кроме этого Иван Кениг активно занимался социальной сферой. При нем увеличились жалования прицепщиков и составителей поездов, были открыты дешевые столовые для рабочих Александровского завода и др.

Кениг входил в высочайше учрежденную комиссию для исследования железнодорожного дела в России, участвовал в комиссиях по удешевлению продовольственного снабжения населения Петербурга, по устройству кладбища в окрестностях города и пр.

Иван Федорович Кениг скончался 5 ноября 1880 года в Петербурге. В день его похорон около полтора тысяч рабочих Александровского завода отказались от дневного заработка, чтобы принять участие в траурной церемонии. В годовщину смерти Кенига его портреты были выставлены в пассажирских залах Петербургского и Московского железнодорожных вокзалов Николаевской железной дороги. В 1882 году была учреждена стипендия имени И.Ф. Кенига.

Память

В 2012 году в Нижнем Новгороде был открыт памятник И.Ф. Кенигу.