КЕНИАТА ДЖОМО

КЕНИАТА ДЖОМО (настоящие имя и фамилия Нгени Камау) - государственный и политический деятель Кении .

По этнической принадлежности кикуйю. Окончил миссионерскую школу в городе Тогото. В 1928 году стал издателем первого ежемесячного журнала на языке кикуйю - «Mwigithania», выпускавшегося Центральной ассоциацией кикуйю (ЦАК). В том же году избран генеральным секретарём ЦАК. С начала 1929 года проживал в основном за границей, главным образом в Ве­ли­ко­бри­та­нии , продолжая руководить ЦАК. Принимал участие в работе 2-го конгресса Антиимпериалистической лиги, Международной конференции негритянских рабочих в Гамбурге (1930 год).

Стремясь привлечь внимание общественности к положению африканцев в Кении, активно выступал со статьями в различных крупных периодических изданиях. В 1932-1933 годах обучался в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве, участвовал в международных политических и профсоюзных форумах, проходивших в СССР .

Вернувшись в Лондон, в 1936 году вошёл в руководство организации «Международные друзья Абиссинии». В 1937-1938 годах под руководством Б. К. Малиновского изучал социальную антропологию в Лондонской школе экономики. В 1945 году один из организаторов 5-го Панафриканского конгресса в Манчестере. В 1946 году возвратился в Кению. С 1947 года председатель Союза африканцев Кении. В октябре 1952 года арестован, в 1953 году по обвинению в организации антиколониального движения Мау-Мау осуждён на 7 лет тюремного заключения и последующую ссылку.

В 1960 году заочно, а в 1961 году официально (после окончания срока ссылки) занял пост председателя Национального союза африканцев Кении (КАНУ). 01.06.1963 года возглавил первое правительство африканского большинства. После провозглашения 12.12.1963 года независимости Кении стал премьер-министром, год спустя - президентом Республики Кения, сохранив за собой пост председателя КАНУ.

Переизбирался на эти посты в 1969 и 1974 годах. Установил режим личной власти, выступал против любых проявлений оппозиции. Вплоть до своей кончины пользовался широкой популярностью у большинства населения. Объявлен в Кении «основателем кенийской нации».

Сочинения:

Facing Mount Kenya. The tribal life of the Gikuyu. L., 1938

Kenya: the Land of Conflict. Manchester, 1945

Harambee! The Prime Minister of Kenya’s speeches, 1963–1964. Nairobi, 1964

My people of Kikuyu and the life of Chief Wangombe. Nairobi, 1967

Suffering without Bitterness. Nairobi, 1968.

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