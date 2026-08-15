КЁНГУК ТЭЧЖОН

Кёнгук тэчжон («Великое уложение по управлению государством») — свод законов династии Ли XV в. в Корее, определявших политику в эпоху Чосон.

Первые попытки создания подобного свода были предприняты Чон Дочжоном в конце XIV в. в «Уложении по управлению государством Чосон». Однако составление непосредственно К. т. было начато в 1458, в 1471 объявили о его вступлении в действие. Канонической считается редакция 1485, на основе которой создавались последующие уложения Чосона. Наряду с этим при династии Ли отдельно существовало и действовало уголовное законодательство китайской империи Мин .

К. т. опиралось на идеи неоконфуцианства, согласно которым идеальное государство основывалось на гармонии между правителем, государственным аппаратом и народом. В К. т. содержались установления, касавшиеся государственного устройства Чосона и деятельности его важнейших учреждений.

Во главе центрального управления стоял Верховный государственный совет — Ыйчжонбу, состоявший из высших чиновников: главного канцлера, двух его заместителей и их советников. Он имел функции высшего совещательного и законодательного органа, однако в основном играл номинальную роль, так как министерства были подотчетны напрямую правителю. В подчинении Ыйчжонбу находились «Шесть палат (министерств)»: чинов, населения, ритуалов, войск, наказаний, общественных работ, просуществовавшие практически без изменений до 1894. В Ханяне (совр. Сеул) также располагались свыше 80 нижестоящих центральных ведомств.

Благодаря такой сложной и разветвленной системе все управление находилось под контролем правителя. Важным элементом «вертикали власти» был Государственный (дворцовый) секретариат с функцией надзора за министерствами и издания государевых указов. В согласии с конфуцианской этикой существовало и несколько институтов, которые должны были предотвращать произвол со стороны правителя: два Государственных цензората, отвечавших за контроль над чиновничеством и имевших право критиковать решения и поведение государя, а также Управление литературы, которому вменялась в обязанность критика в адрес вана.

Лит.: Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011.