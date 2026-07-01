КЕНЕВИЧ СТЕФАН
КЕНЕВИЧ СТЕФА́Н - польский историк, академик Польской Академии Наук (1970 год).
В 1930 году окончил исторический факультет Познаньского университета, в 1934 году защитил кандидатскую диссертацию в Варшавском университете под руководством М. Хандельсмана. В 1937-1944 годах работал в Финансовом архиве в Варшаве. В годы 2-й мировой войны участник Движения Сопротивления, сотрудник бюро информации и пропаганды главного командования Армии Крайовой. Участник Варшавского восстания 1944 года, получил ранение, находился в заключении в концлагерях в Германии. После освобождения вернулся в Польшу.
В 1946 году защитил докторскую диссертацию в Ягеллонском университете (Краков). С 1949 года экстраординарный, с 1958 года ординарный профессор Исторического института Варшавского университета. В 1953-1968 годах также работал в Институте истории Польской АН. В 1969-1984 годах председатель Национального комитета польских историков.
Основные труды по социально-экономической истории Польши, а также по истории польского революционного и национально-освободительного движения в XIX веке. Автор свыше 500 работ, в том числе «Historia Polski 1795-1918» (1968 год); совместно с советскими историками вёл работу над 25-томным изданием «Восстание 1863 года. Материалы и документы» (1962 год). В 1964 году прочитал на историческом факультете МГУ курс лекций «Польское национально-освободительное движение конца XVIII - 1-й половины XIX века».
Сочинения:
Społeczeństwo polskie w powstaniu Poznańskiem 1848 r. Warsz., 1935
Konspiracje galicyjskie. 1831–1845. Warsz., 1950
Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku. Wrocław, 1951
Лелевель. М., 1970
Powstanie styczniowe. Warsz., 1972
Warszawa w powstaniu styczniowym. Warsz., 1983.