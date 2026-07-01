КЕНЕВИЧ СТЕФАН

КЕНЕВИЧ СТЕФА́Н - польский ис­то­рик, академик Польской Академии Наук (1970 год).

В 1930 году окончил исторический факультет Познаньского университета, в 1934 году защитил кандидатскую диссертацию в Варшавском университете под руководством М. Хандельсмана. В 1937-1944 годах работал в Финансовом архиве в Варшаве. В годы 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния , со­труд­ник бю­ро ин­фор­ма­ции и про­па­ган­ды главного ко­ман­до­ва­ния Ар­мии Крайо­вой. Уча­ст­ник Вар­шав­ско­го вос­ста­ния 1944 года, по­лу­чил ра­не­ние, на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в конц­ла­ге­рях в Гер­ма­нии. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния вер­нул­ся в Поль­шу.

В 1946 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию в Ягеллонском университете (Краков). С 1949 года экстраординарный, с 1958 года ординарный профессор Исторического института Варшавского университета. В 1953-1968 годах также работал в Институте истории Польской АН. В 1969-1984 годах председатель Национального комитета польских историков.

Основные труды по социально-экономической истории Польши, а также по истории польского революционного и национально-освободительного движения в XIX веке. Автор свыше 500 работ, в том числе «Historia Polski 1795-1918» (1968 год); совместно с советскими историками вёл работу над 25-томным изданием «Восстание 1863 года. Материалы и документы» (1962 год). В 1964 году прочитал на историческом факультете МГУ курс лек­ций «Польское национально-освободительное движение конца XVIII - 1-й половины XIX века».

Сочинения:

Społeczeństwo polskie w powstaniu Poz­nańskiem 1848 r. Warsz., 1935

Konspiracje ga­li­cyjskie. 1831–1845. Warsz., 1950

Ruch chłop­ski w Galicji w 1846 roku. Wrocław, 1951

Ле­ле­вель. М., 1970

Pow­stanie styczniowe. Warsz., 1972

Warszawa w powstaniu styczniowym. Warsz., 1983.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)