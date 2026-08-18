КЁНЕ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН
КЁНЕ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН - российский нумизмат, геральдист, тайный советник (1876 год).
Грамотой княгини-правительницы германского княжества Рёйс-Грейц Каролины Амалии от 24.05.1862 года возведён в баронское достоинство (в том же году Кёне разрешено пользоваться титулом в России).Окончил Берлинский университет (1840 год), в Лейпцигском университе получил степень доктора филологии и философии (1842 год).
Приехав в Россию, в 1845 году поступил на службу в Эрмитаж: помощник начальника 1-го отделения и заведующий входившим в 1-е отделение Минцкабинетом (1845-1850 годы; продолжил систематизацию нумизматических находок), помощник начальника 2-го отделения (с 1850 года), советник по учёной части (с 1864 года). Редактор и автор предисловия к каталогу картинной галереи Эрмитажа (тома 1-3, 1863 год). В 1867 году издал каталог рисунков, экспонировавшихся в музее.
Один из инициаторов создания (1846 год), секретарь (1846-1853 годы) Русского археологического общества в Санкт-Петербурге, инициатор издания и редактор «Записок...» общества (тома 1-6, 1847-1852 годы). Автор работ по антично-причерноморской и европейской нумизматике, положил начало изучению находок западноевропейских монет на территории России. Выдвинул первую подробную версию истории чеканки и дальнейшей судьбы константиновского рубля. Опубликовал изображения ряда медалей (с описаниями) из собрания Эрмитажа, содействовал известным нумизматам в приобретении раритетов.
В 1850 году по поручению императора Николая I Кёне начал масштабную геральдическую реформу, стремясь унифицировать российскую геральдическую систему в соответствии с правилами западноевропейской (главным образом немецкой) геральдики. Подготовил новый проект Государственного герба (большого, среднего и малого) Российской империи, который 11(23).04.1857 года был высочайше утверждён вместе с разработанными под руководством Кёне титульными гербами членов императорской фамилии, родовым гербом императора Александра II, гербами большой, средней и малой государственных печатей и печатей присутственных мест (всего 110 видов гербов).
С 1857 года Кёне - первый управляющий Гербовым отделением Департамента герольдии Сената (с оставлением в должности по Эрмитажу). В декабре 1857 года были утверждены представленные Кёне гербы на предметах обмундирования гражданского и военного ведомств. В земельных гербах Кёне ввёл внешнюю часть герба, единую систему украшений гербовых щитов и единые принципы использования корон, венчавших городские гербовые щиты и различавшихся в зависимости от статуса города.
Поскольку введение каждого нового герба требовало высочайшего утверждения, работа растянулась на несколько десятилетий (в 1861-1878 годах по представлению Гербового отделения Департамента герольдии принят 61 герб губерний и областей, 1 герб градоначальства). Кёне возобновил составление Общего гербовника дворянских родов (11-13-я части утверждены в 1863-1885 годах). По инициативе Кёне утверждён первый Государственный флаг Российской империи (чёрно-жёлто-белый; 1858 год).
Кёне исследовал русско-прусские отношения в 1649-1763 годах («Berlin - Moscau - St.-Petersburg», 1882 год). Собрал ценную библиотеку по нумизматике, геральдике, сфрагистике, генеалогии и фалеристике (652 издания, в 1923 году они поступили в библиотеку Эрмитажа).
Сочинения:
Исследования об истории и древностях города Херсониса Таврического. СПб., 1848
Описание европейских монет X, XI и XII в., найденных в России… СПб., 1852
Описание Музеума покойного князя В. В. Кочубея… СПб., 1857. Т. 1–2.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.