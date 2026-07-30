КЁНДЖУ

КЁНДЖУ - го­род на юго-вос­то­ке Рес­пуб­ли­ки Ко­рея , в провинции Кён­сан-Пук­то.

Население около 300 тысяч человек [2008 год; включая территорию, находящуюся в ведении городской администрации (1323,8 км2), занятую лесами, сельскохозяйственными угодьями, населёнными пунктами и промышленными зонами, в том числе 33 км побережья Японского моря с портом Кампхо]; население центральной части города (собственно Кёнджу) 147,3 тысяч человек (2008 год). Центральная часть города расположена в межгорной котловине на реке Хёнсанган, в 30 км к югу от места её впадения в залив Йонъильман. Транспортный узел, в том числе автомагистраль «Кёнбу» (Сеул - Пусан).

Ранее город назывался также Сарогук, Сораболь, Кымсон, Керим, Тонген. В середине VII-X веках столица государства Силла. Имел регулярную планировку; в VII веке был обнесён крепостной стеной. Сохранились остатки деревянных стен и фундаменты дворца Анабди (восходит к VII веку, разрушен в XVI веке). В Кёнджу находится храмовый ансамбль Пульгукса (Булгукса; строился с 528 года, перестроен в XIV веке): главный храм Дзуньдэн из дерева на каменном основании, к которому ведёт монументальная каменная лестница; во дворе храма - каменные пагоды Таботхап (квадратная беседка, 538 год, реставрация - 751 год) со сложным завершением в виде каменного зонта и Соккатхап (761); храм Бондокса (VIII век), в котором хранится бронзовый колокол Эмилле (771 год, высота 3,78 м, диаметр 227 см).

Среди памятников Кёнджу также пагода Пунхвансатхап (634 год); древнейшая в Восточной Азии астрономическая башня Чхомсондэ («Башня звёзд»; 632-647 годы) в форме огромной бутыли (высота 9 м) из гранитных блоков. В 15 км к юго-востоку от центральной части Кёнджу - пещерный храм Соккурам с полусферическим куполом, украшенный каменными рельефами (строился с 751 года, неоднократно перестраивался; внутри, над глубокой расщелиной, - статуя Будды). Исторические постройки в Кёнджу, храм Соккурам и храмовый ансамбль Пульгукса включены в список Всемирного наследия.

Университет Кёнджу (1988 год, современное название с 1993 года), Университет Ыйдук (1996 год) буддийского ордена Jingkak; кампус Университета Тонгук (Сеул), колледж Сораболь (технический вуз, 1981 год). Национальный музей (основан в 1915 году как частный, государственный с 1926 года; статус национального с 1945 года). Национальный парк Кёнджу (1968 год; состоит из 7 отдельных участков общей площадью 138,2 км2). Курортный комплекс на озере Помунхо (в 6 км к востоку от центра Кёнджу; отели, поля для гольфа и другие спортивные и рекреационные объекты).

Ведущая отрасль промышленности Кёнджу - производство комплектующих деталей, узлов и приборов для автомобилей (предприятия компаний «NVH Korea Inc.», «Dongbo Industrial», «ITW Daelim», «Sungwoo Automotive», а также «Valeo Electrical Systems» международной группы компаний «Valeo» и др.), в том числе аккумуляторный завод компании «Hyundai Enercell» (мощностью 4,3 миллиона штук в год). В Кёнджу и населённых пунктах, подчинённых городу, - предприятия машиностроения (в том числе электроника), химической, текстильной и пищевой промышленности; добыча руд меди, а также каолина и флюорита (57 действующих рудников и карьеров, 2008 год). Рисоводство, мясное скотоводство, выращивание грибов и др.; морское рыболовство.

На морском побережье - АЭС «Wolsong» (4 энергоблока, 2778,7 МВт; около 5% производства электроэнергии в стране, 2006 год); строится (2008 год) АЭС «Sin-Wolsong» (2 энергоблока общей мощностью 1900 МВт).

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