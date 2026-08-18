КЕНДЛЕР ИОГАНН ИОАХИМ

КЕНДЛЕР ИОГАНН ИОАХИМ - немецкий скульптор, мастер декоративно-прикладного искусства .

Учился в Дрездене у Б. Тома в 1723 году. С 1730 года придворный скульптор курфюрста Саксонии Фридриха Августа I (король Польши Август II Сильный); с 1731 года работал на Майсенской фарфоровой мануфактуре (с 1733 года главный модельный мастер; смотрите Май­сен­ский фар­фор ). По моделям Кендлера выполнялись парадные, богато декорированные сервизы в стиле рококо из большого количества предметов («Лебединый», 1737-1741 годы); он ввёл приёмы моделировки и типы украшений, ставшие характерными для европейского художественного фарфора (отделку тарелок плетёнкой и т.п.).

Автор разнообразных по жанрам и размерам, пластичных по формам, сочных по краскам произведений, в том числе настольных фарфоровых статуэток, отличающихся остротой и живостью в передаче натурных впечатлений: персонажи и сцены ко­ме­дии дель ар­те , галантные, пасторальные и охотничьи сцены, выразительные типажи солдат, музыкантов, ремесленников, крестьян и др. («Арлекин и Коломбина», 1741 год).

Как анималист создавал покрытые белой глазурью скульптурные изображения, также расписные статуэтки, иногда составлявшие целые юмористические композиции («Обезьяний оркестр» из 21 фигурки, 1753 год; 1765-1766 годы). Среди других произведений - надгробие барона А. фон Мильтица (песчаник, 1739 год, церковь в Нойштадте, Саксония); «Похищение Прозерпины» (около 1750 года); модель конного памятника Августу III (фарфор, 1753 год). С Кендлером в Майсене сотрудничали его помощники И. Ф. Эберлейн и П. Рейнике.

Иллюстрация:

И. И. Ке­нд­лер. «Ка­ва­лер за пись­мен­ным сто­лом». Фар­фор. 1740. Му­зеи Райсс-Эн­гель­хорн (Ман­гейм). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)