КЕН АНГРОК

КЕН АНГРОК - основатель средневекового яванского государства Сингасари.

Родился в общине Пангкур, получил традиционное образование, рано лишился отца; промышлял разбоем. Поступил на службу к Тунггулу Аметунгу Анушанатхе, наместнику княжества Тумапель в царстве Джанггала. Согласно яванской хронике «Параратон», убил последнего, женился на его вдове Кен Дедес и утвердился в Тумапеле. В 1222 году в битве при Гантере одержал победу над Кедири, взошёл на престол объединённого восточнояванского государства, названного при его преемниках Сингасари. Провёл административно-территориальную реформу и реформу системы управления. По преданию, убит пасынком, сыном Тунггула Аметунга Анушанатхи. Почитался как воплощение Шивы, погребён в шиваитско-буддийском храме в Кагененгане.

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