КЕМСКИЙ НЕКРОПОЛЬ

КЕМСКИЙ НЕКРОПОЛЬ - восточно-славянский могильник середины третьей четверти XI века в нижнем течении реки Кема, впадающей в Белое озеро (Ваш­кин­ский район Во­ло­год­ской области, Рос­сия).

От­крыт в 1927 году М. Е. Ар­са­ко­вой, рас­коп­ки Н. А. Ма­ка­ро­ва в 1981-1985 годах. Состоял не менее чем из 43 курганов (исследовано 42 с 54 погребениями) и бескурганных погребений (изучено 23), располагавшихся поблизости от насыпей и между ними.

Трупоположения в ямах, головой на запад, сопровождались многочисленным инвентарём, включавшим, кроме обычных для древнерусской культуры (смортите в статья Древняя Русь ) украшений и бытовых вещей (перстнеобразные и бусинные височные кольца, ожерелья из бус с нагрудными привесками, проволочные щитковые завязанные перстни, браслеты, лировидные пряжки, ножи, круговые керамические сосуды), оружие (меч, 11 боевых топоров, в том числе с серебряной инкрустацией), воинские амулеты-топорики, 80 западноевропейских монет (чеканены между 993 и 1090 годами во Фризии, Германии, Англии), редкие предметы импорта (керамические поливные чашечки восточного происхождения и др.).

Преобладание мужских погребений, присутствие оружия и др. дают основание считать, что Кемский некрополь - дружинный могильник, оставленный группой восточнославянского населения, контролировавшей проходивший по рекам Выгегра и Ковжа водный путь из Онежского в Белое озеро, обеспечивавший доступ с Балтики в глубинные области севера.

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