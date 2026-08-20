КЕМСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
КЕМСКИЙ НЕКРОПОЛЬ - восточно-славянский могильник середины третьей четверти XI века в нижнем течении реки Кема, впадающей в Белое озеро (Вашкинский район Вологодской области, Россия).
Открыт в 1927 году М. Е. Арсаковой, раскопки Н. А. Макарова в 1981-1985 годах. Состоял не менее чем из 43 курганов (исследовано 42 с 54 погребениями) и бескурганных погребений (изучено 23), располагавшихся поблизости от насыпей и между ними.
Трупоположения в ямах, головой на запад, сопровождались многочисленным инвентарём, включавшим, кроме обычных для древнерусской культуры (смортите в статья Древняя Русь) украшений и бытовых вещей (перстнеобразные и бусинные височные кольца, ожерелья из бус с нагрудными привесками, проволочные щитковые завязанные перстни, браслеты, лировидные пряжки, ножи, круговые керамические сосуды), оружие (меч, 11 боевых топоров, в том числе с серебряной инкрустацией), воинские амулеты-топорики, 80 западноевропейских монет (чеканены между 993 и 1090 годами во Фризии, Германии, Англии), редкие предметы импорта (керамические поливные чашечки восточного происхождения и др.).
Преобладание мужских погребений, присутствие оружия и др. дают основание считать, что Кемский некрополь - дружинный могильник, оставленный группой восточнославянского населения, контролировавшей проходивший по рекам Выгегра и Ковжа водный путь из Онежского в Белое озеро, обеспечивавший доступ с Балтики в глубинные области севера.