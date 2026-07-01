КЭМПХИЛЛСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
КЭМПХИЛЛСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - международная сеть социально-терапевтических и педагогических сообществ, включающих школы для детей с психическими, физическими и эмоциональными проблемами, училища интернатного типа для молодёжи и деревни для взрослых.
Организовано на принципах антропософии Р. Штейнера. Первое кэмпхиллское сообщество было создано австрийским врачом-психиатром К. Кёнигом (1902-1966 годы) в 1940 году близ Абердина (Шотландия). Кэмпхиллская деревня представляет собой общину, где совместно проживают дети и взрослые, имеющие отклонения в физическом и психическом развитии и нуждающиеся в специальном уходе, а также педагоги и врачи, осуществляющие воспитание и лечение таких людей.
Кёниг исходил из того, что жизнь вместе с «инвалидизированными» людьми принесёт пользу «нормальным» людям, поможет им преодолеть эгоизм. В его представлении «тремя большими ошибками» современности являются агностицизм, дарвиновское понятие «естественного отбора» и психологическая теория измеряемого интеллекта. Кэмпхиллские школы ставят целью воспитание детей в соответствии с их потенциальными возможностями.
В начале XXI века насчитывалось свыше 100 кэмпхиллских центров и деревень в 20 странах мира, наибольшее их число - в Великобритании, Германии, Норвегии. В России созданы кэмпхиллские деревни: «Светлана» (основана в 1994 году в деревне Алексино под г.ородом Волхов Ленинградской области), «Прибайкальский исток» и «Семейная усадьба» (основаны в 2000 году под Иркутском)
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