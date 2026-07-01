КЭМПХИЛЛСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

КЭМПХИЛЛСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - международная сеть социально-терапевтических и педагогических сообществ, включающих школы для детей с психическими, физическими и эмоциональными проблемами, училища интернатного типа для молодёжи и деревни для взрослых.

Ор­га­ни­зо­ва­но на прин­ци­пах ан­тро­по­со­фии Р. Штей­не­ра. Пер­вое кэмп­хилл­ское со­об­ще­ст­во бы­ло соз­да­но австрийским вра­чом-пси­хи­ат­ром К. Кё­ни­гом (1902-1966 годы) в 1940 году близ Абер­ди­на (Шот­лан­дия). Кэмп­хилл­ская де­рев­ня пред­став­ля­ет со­бой об­щи­ну, где со­вме­ст­но про­жи­ва­ют де­ти и взрос­лые, имею­щие от­кло­не­ния в фи­зическом и пси­хическом раз­ви­тии и ну­ж­даю­щие­ся в специальном ухо­де, а так­же пе­да­го­ги и вра­чи, осу­ще­ст­в­ляю­щие вос­пи­та­ние и ле­че­ние та­ких лю­дей.

Кё­ниг ис­хо­дил из то­го, что жизнь вме­сте с «ин­ва­ли­ди­зи­ро­ван­ны­ми» людь­ми при­не­сёт поль­зу «нор­маль­ным» лю­дям, по­мо­жет им пре­одо­леть эго­изм. В его пред­став­ле­нии «тре­мя боль­ши­ми ошиб­ка­ми» со­вре­мен­но­сти яв­ля­ют­ся аг­но­сти­цизм, дар­ви­нов­ское по­ня­тие «ес­те­ст­вен­но­го от­бо­ра» и пси­хо­ло­гическая тео­рия из­ме­ряе­мо­го ин­тел­лек­та. Кэмп­хилл­ские шко­лы ста­вят це­лью вос­пи­та­ние де­тей в со­от­вет­ст­вии с их по­тен­ци­аль­ны­ми воз­мож­но­стя­ми.

В начале XXI века на­счи­ты­ва­лось свыше 100 кэмп­хилл­ских цен­тров и де­ре­вень в 20 стра­нах ми­ра, наи­боль­шее их чис­ло - в Ве­ли­ко­бри­та­нии , Гер­ма­нии , Нор­ве­гии . В Рос­сии соз­да­ны кэмп­хилл­ские де­рев­ни: «Свет­ла­на» (ос­но­ва­на в 1994 году в деревне Алек­си­но под г.ородом Вол­хов Ле­нинградской об­лас­ти ), «При­бай­каль­ский ис­ток» и «Се­мей­ная усадь­ба» (ос­но­ва­ны в 2000 году под Ир­кут­ском)

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