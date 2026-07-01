КЕМПЕ РУДОЛЬФ

КЕМПЕ РУДОЛЬФ - немецкий дирижёр.

В 1928 году окон­чил музыкальную шко­лу при Дрез­ден­ской государственной ка­пел­ле по клас­сам Й. Кё­ни­га (го­бой), К. Штриг­ле­ра (со­чи­не­ние, ди­ри­жи­ро­ва­ние). Го­бо­ист в опер­ном те­ат­ре Дор­тмун­да (1928 год), в ор­ке­ст­ре Ге­ванд­хау­за (Лейп­циг, 1929-1935 годы). В 1935 году де­бю­ти­ро­вал в Лейп­циг­ской опе­ре как ди­ри­жёр. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны дирижёр Городского театра в Кемнице (возглавлял его в 1946-1948 годах).

Главный дирижёр Дрезденской государственной капеллы (1949-1953 годы), Баварской государственной оперы (Мюнхен, 1952-1954 годы). Гастролировал в Вене (1951 год), Лондоне (1953 год), Нью-Йорке (1954 год), Байрёйте (1960 год) и других крупных музыкальных центрах. Главный дирижёр Королевского филармонического оркестра в Лондоне (1961-1975 годы, с перерывом), «Тонхалле-оркестра» (Цюрих, 1965-1972 годы), Мюнхенского филармонического оркестра (1967-1976 годы), Симфонического оркестра Би-Би-Си (Лондон, 1975 год).

Один из лучших интерпретаторов музыки Р. Вагнера, Р. Штрауса, чешских композиторов-романтиков (Б. Сметана, А. Дворжак). Среди многочисленных аудиозаписей - все оркестровые сочинения Р. Штрауса (оркестр Дрезденской государственной капеллы).

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