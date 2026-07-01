КЕМПЕ РУДОЛЬФ
КЕМПЕ РУДОЛЬФ - немецкий дирижёр.
В 1928 году окончил музыкальную школу при Дрезденской государственной капелле по классам Й. Кёнига (гобой), К. Штриглера (сочинение, дирижирование). Гобоист в оперном театре Дортмунда (1928 год), в оркестре Гевандхауза (Лейпциг, 1929-1935 годы). В 1935 году дебютировал в Лейпцигской опере как дирижёр. В годы 2-й мировой войны дирижёр Городского театра в Кемнице (возглавлял его в 1946-1948 годах).
Главный дирижёр Дрезденской государственной капеллы (1949-1953 годы), Баварской государственной оперы (Мюнхен, 1952-1954 годы). Гастролировал в Вене (1951 год), Лондоне (1953 год), Нью-Йорке (1954 год), Байрёйте (1960 год) и других крупных музыкальных центрах. Главный дирижёр Королевского филармонического оркестра в Лондоне (1961-1975 годы, с перерывом), «Тонхалле-оркестра» (Цюрих, 1965-1972 годы), Мюнхенского филармонического оркестра (1967-1976 годы), Симфонического оркестра Би-Би-Си (Лондон, 1975 год).
Один из лучших интерпретаторов музыки Р. Вагнера, Р. Штрауса, чешских композиторов-романтиков (Б. Сметана, А. Дворжак). Среди многочисленных аудиозаписей - все оркестровые сочинения Р. Штрауса (оркестр Дрезденской государственной капеллы).