КЭМПБЕЛЛ-БАННЕРМАН ГЕНРИ

КЭМПБЕЛЛ-БАННЕРМАН ГЕНРИ - британский государственный и политический деятель.

Из се­мьи круп­но­го тор­гов­ца. Отец Кэмпбелл-Баннермана за­ни­мал долж­ность лор­да-мэ­ра города Глаз­го. Учил­ся в университете Глаз­го (1851 год), за­тем в Кем­брид­же (1854-1858 годы). С 1868 года член Па­ла­ты об­щин от Ли­бе­раль­ной пар­тии . В 1871-1874 и в 1880-1882 годах фи­нан­со­вый сек­ре­тарь Во­енного министерства, в 1882-1884 годах пар­ла­мент­ский и фи­нан­со­вый сек­ре­тарь ад­ми­рал­тей­ст­ва. В 1884-1885 годах главный статс-сек­ре­тарь по де­лам Ир­лан­дии. Во­енный ми­нистр в 1886 и в 1892-1895 годах. В 1895 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.

С 1899 года ли­дер Ли­бе­раль­ной пар­тии, на­хо­див­шей­ся в оп­по­зи­ции кон­сер­ва­тив­ным ка­би­нетам Р.А.Т. Сол­сбе­ри и А.Дж. Баль­фу­ра . Кри­ти­ко­вал их по­ли­ти­ку в Южной Аф­ри­ке, тре­бо­вал пре­кра­ще­ния анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов. С 5 декабря 1905 года пре­мьер-ми­нистр. Про­во­дил курс на раз­ви­тие сво­бод­ной тор­гов­ли. В ус­ло­ви­ях рос­та ра­бо­че­го дви­же­ния вы­ска­зал­ся за ак­ти­ви­за­цию со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва, под­дер­жал за­ко­ны об уве­ли­че­нии по­со­бий по бо­лез­ни и без­ра­бо­ти­це, а так­же пен­сий.

В 1906 году ка­би­нет Кэмпбелл-Баннермана пре­дос­та­вил ав­то­но­мию Транс­ваа­лю, в 1907 году - Оран­же­вой ко­ло­нии (смотри Оран­же­вое сво­бод­ное го­су­дар­ст­во), в 1907 году за­клю­чил со­гла­ше­ние с Российской им­пе­ри­ей, став­шее важ­ным ша­гом на пу­ти соз­да­ния Ан­тан­ты. В апреле 1908 года ос­та­вил пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра.