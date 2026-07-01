КЭМПБЕЛЛ-БАННЕРМАН ГЕНРИ
КЭМПБЕЛЛ-БАННЕРМАН ГЕНРИ - британский государственный и политический деятель.
Из семьи крупного торговца. Отец Кэмпбелл-Баннермана занимал должность лорда-мэра города Глазго. Учился в университете Глазго (1851 год), затем в Кембридже (1854-1858 годы). С 1868 года член Палаты общин от Либеральной партии. В 1871-1874 и в 1880-1882 годах финансовый секретарь Военного министерства, в 1882-1884 годах парламентский и финансовый секретарь адмиралтейства. В 1884-1885 годах главный статс-секретарь по делам Ирландии. Военный министр в 1886 и в 1892-1895 годах. В 1895 году возведён в рыцарское достоинство.
С 1899 года лидер Либеральной партии, находившейся в оппозиции консервативным кабинетам Р.А.Т. Солсбери и А.Дж. Бальфура. Критиковал их политику в Южной Африке, требовал прекращения англо-бурской войны 1899-1902 годов. С 5 декабря 1905 года премьер-министр. Проводил курс на развитие свободной торговли. В условиях роста рабочего движения высказался за активизацию социальной политики государства, поддержал законы об увеличении пособий по болезни и безработице, а также пенсий.
В 1906 году кабинет Кэмпбелл-Баннермана предоставил автономию Трансваалю, в 1907 году - Оранжевой колонии (смотри Оранжевое свободное государство), в 1907 году заключил соглашение с Российской империей, ставшее важным шагом на пути создания Антанты. В апреле 1908 года оставил пост премьер-министра.