КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

КЭМП-ДЭВИДСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - соглашения между Египтом и Израилем .

За­клю­че­ны 17 сентября 1978 года в Кэмп-Дэ­ви­де (штат Мэ­ри­ленд, США) пре­зи­ден­том Егип­та А. Са­да­том и пре­мьер-министром Из­раи­ля М. Бе­ги­номпри по­сред­ни­че­ст­ве пре­зи­ден­та США Дж.Э. Кар­те­ра, вы­сту­пив­ше­го в ро­ли сви­де­те­ля. Фор­маль­но за­вер­ши­ли со­стоя­ние вой­ны ме­ж­ду Егип­том и Из­раи­лем, со­хра­няв­шее­ся с конца 1940-х годов (смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны ).

Вклю­ча­ют два до­ку­мен­та: «Рам­ки ми­ра на Ближ­нем Вос­то­ке» и «Рам­ки для за­клю­че­ния до­го­во­ра ме­ж­ду Егип­том и Из­раи­лем». Дос­тиг­ну­тые до­го­во­рён­но­сти пре­ду­смат­ри­ва­ли пре­дос­тав­ле­ние ог­ра­ни­чен­но­го са­мо­управ­ле­ния па­ле­стин­цам Западного бе­ре­га реки Иор­дан и сек­то­ра Га­за при со­хра­не­нии юрис­дик­ции Из­раи­ля над эти­ми рай­она­ми и ус­та­нов­ле­ние 5-лет­не­го пе­ре­ход­но­го пе­рио­да до за­вер­ше­ния пе­ре­го­во­ров об окон­ча­тель­ном уре­гу­ли­ро­ва­нии па­ле­стин­ской про­бле­мы на ба­зе ре­зо­лю­ций № 242 и 338 Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН. Еги­пет и Из­ра­иль со­гла­си­лись в те­че­ние 3 месяцев под­го­то­вить до­го­вор о пре­кра­ще­нии со­стоя­ния вой­ны ме­ж­ду ни­ми. Из­ра­иль вы­ра­зил го­тов­ность в те­че­ние 3 лет вы­вес­ти свои вой­ска с Си­най­ско­го полуострова на гра­ни­цы 1967 года (вы­вод войск и из­ра­иль­ских по­се­ле­ний с Си­ная за­вер­шён в апреле 1982 года).

За дос­ти­же­ние Кэмп-Дэвидских соглашений А. Са­дат и М. Бе­гин бы­ли удо­стое­ны Но­бе­лев­ской пре­мии ми­ра 1978 года. На ос­но­ве Кэмп-Дэвидских соглашений 26 марта 1979 года в Ва­шинг­то­не был под­пи­сан еги­пет­ско-из­ра­иль­ский мир­ный до­го­вор, еги­пет­ско-из­ра­иль­ская гра­ни­ца ус­та­нов­ле­на по гра­ни­це британской ман­дат­ной тер­ри­то­рии Па­ле­сти­на.

По­ли­ти­ка А. Са­да­та, на­прав­лен­ная на се­па­рат­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние от­но­ше­ний с Из­раи­лем, и его фак­тический от­каз от при­зна­ния за па­ле­стин­ски­ми ара­ба­ми пра­ва на государственный су­ве­ре­ни­тет бы­ли осу­ж­де­ны боль­шин­ст­вом арабских го­су­дарств, ко­то­рые ра­зо­рва­ли ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Егип­том; Еги­пет был ис­клю­чён из Ли­ги араб­ских го­су­дарств . За­клю­че­ние Кэмп-Дэвидских соглашений по­слу­жи­ло од­ной из при­чин убий­ст­ва А. Са­да­та 6 октября 1981 года чле­на­ми тай­ной му­сульманской экс­тре­ми­ст­ской груп­пи­ров­ки «аль-Джи­хад аль-джа­дид» (Но­вый джи­хад).

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