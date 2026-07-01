КЕМНИЦ

КЕМНИЦ - город в Германии, земля Саксония.

Население 244 тысячи человек (2008 год); третий по числу жителей и экономическому значению город Саксонии, один из центров конурбации Кемниц - Цвиккау. Расположен в северных предгорьях Рудных гор. Крупный транспортный узел: в Кемнице пересекаются автомагистрали, соединяющие Дрезден и Эрфурт, 5 скоростных федеральных автотрасс, железнодорожная магистраль Дрезден - Цвиккау, ряд дорог местного значения; между Кемницем и Лейпцигом курсируют высокоскоростные поезда. Аэродром Кемниц - Янсдорф (к югу от Кемница; модернизируется, 2008 год).

Возник около 1160 года как поселение на месте проведения ярмарок близ бе­не­дик­тин­ско­го мо­на­сты­ря, имевшего с 1143 года торговые привилегии. Название получил по реке, на которой располагался (славянское название Каменица). В 1216 году впервые упоминается как город (civitas), не позднее 1264 года окружён городской стеной. В 1254-1290 годах, а затем с 1308 года во владениях Веттинов (с конца XV века альбертинской ветви этой династии). С XIV века один из важнейших торговых центров на транспортных путях через Рудные горы и один из крупнейших центров ремесленного и мануфактурного текстильного производства в Саксонии, после 1470 года также горно-металлургический центр.

В 1539 году проведена Ре­фор­ма­ция . В 1546-1555 годах бур­го­ми­ст­ром города был круп­ный немеукий учё­ный в об­лас­ти гор­но­го де­ла и ме­тал­лур­гии Г. Аг­ри­ко­ла. В хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов го­род силь­но раз­ру­шен, во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов и Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов неоднократно захватывался иностранными войсками и облагался высокой контрибуцией. С начала XIX века в ходе промышленной революции стал одним из ведущих индустриальных центров Германии со специализацией главным образом на текстильном производстве («саксонский Манчестер»); вокруг Кемница возник один из крупнейших в континентальной Европе районов текстильной промышленности. Большой толчок индустриальному развитию Кемница дало строительство железных дорог, соединивших его с городами Риза (1852 год), Цвиккау (1858 год), Дрезден (1869 год) и Лейпциг (1872 год).

В 1944 году и феврале - марте 1945 года подвергся интенсивным бомбардировкам британских и американских ВВС, в результате которых центр города был практически полностью уничтожен и разрушено 2/3 зданий в других его частях. С 1945 года в советской зоне оккупации Германии, с 1949 года в ГДР , с 1952 года административный центр одноимённого округа. В 1953-1990 годах носил название Карл-Маркс-Штадт. С 1990 года в составе земли Саксония Федеративной Республики Германия..

Радиально-кольцевая застройка с включением зелёных зон. Среди архитектурных памятников - церковь Святого Иакова (позднеготическая 3-нефная базилика, 2-я половина XIV века; хор - начало XV века), Старая ратуша (1496-1498 годы); Красная башня (XII-XIII века) с частью городских стен (все неоднократно перестраивались). Кемниц интенсивно развивался с конца XIX века (фабричные здания; универмаг Шоккена, 1929-1930 годы, архитектор Э. Мендельзон, и др.). С 1990-х годов происходит интенсивная застройка центральной части города.

Кемниц - крупный центр образования и НИОКР. Технический университет Кемница (основан в 1836 году как Королевская промышленная школа; современный статус с 1986 года). Ведущие научно-исследовательские учреждения Кемница - 2 института Общества Фраунгофера (НИОКР в области промышленных технологий), институты - мехатроники, сенсорной техники, Саксонский НИИ текстильной промышленности.

Среди музеев Кемница - естественной истории (1868 год), Немецкий музей игр (основан в 1986 году в Гамбурге, с 1994 года в Кемнице), Саксонский промышленный музей (1991 год), Саксонский музей железных дорог, Музей саксонских автомобилей, Археологический музей земли Саксония (в бывшем торговом комплексе «Шоккен»; экспозиция формируется, окончательно должна быть создана к 2010 году). Художественные собрания Кемница (1920 год) включают музеи: Гунценхаузер (современное искусство), Г. ван де Вельде (архитектурный) и истории города. Новая Саксонская галерея (1990 год).

В Городской театр Кемница (1909 год) входят театры: оперный (1925 год; разрушен в 1945 году; восстановлен в 1951 году), балетный (спектакли ставятся на разных сценах), драматический, кукольный. Государственный филармонический оркестр имени Р. Шумана (1833 год, современное название с 1983 год). Ансамбль старинной и церковной музыки «Collegium instrumentale» (1956 год). Саксонский любительский симфонический оркестр (1961 год). Международные музыкальные фестивали: Моцартовский (с 1992 года), джазовый (с 1993 года). Ежегодно проводятся автомобильная выставка MACH, художественная ярмарка, фестиваль детских фильмов «Шлингель» и др. Футбольный клуб «Кемницер» (стадион «Ан дер Геллертштрассе», 12,5 тысяч мест) - чемпион ГДР (1967 год).

В современной структуре экономики Кемница доминирует сфера услуг. В Кемнице - штаб-квартира компании «IT-Services and Solutions GmbH» (дочерняя фирма корпорации IBM), одной из ведущих в Восточной Германии в области информационных технологий. Главная отрасль промышленности - машиностроение и металлообработка. В XIX веке машиностроительные заводы города выпускали главным образом текстильное оборудование; в XX веке получили развитие производство локомотивов, велосипедов, мотоциклов, запасных частей для автомобилей, электротехнической промышленности, с середины XX века - производство металлорежущих станков, оптических приборов, оборудования для химической промышленности (город был крупнейшим центром химического машиностроения ГДР).

После объединения ФРГ и ГДР в Кемнице построен один из крупнейших в Германии моторостроительных заводов концерна «Volkswagen» (предприятие «Sachsen GmbH, Motorenfertigung Chemnitz»). В начале XXI века Кемниц остаётся одним из ведущих центров текстильного машиностроения страны: здесь расположены предприятия и штаб-квартира компании «Terrot GmbH» (крупнейший в Германии производитель трикотажных машин), предприятия и правление компании «KARL MAYER Malimo Textilmaschinenfabrik GmbH». Кемниц - центр станкостроения; завод фирмы «Union Werkzeugmaschinen GmbH» (выпускает главным образом сверлильные и фрезерные станки) - старейшее из действующих в Германии предприятий отрасли (с 1852 года). В конце XX- начале XXI века в Кемнице и его окрестностях ускоренно развивается радиоэлектронная промышленность («Siemens AG Chemnitz»).

Кемниц - один из ведущих центров германской лёгкой промышленности. Традиционное текстильное производство (выпуск хлопчатобумажных, шерстяных, шёлковых тканей, трикотажных изделий, чулок, носок, перчаток, тесьмы и др.) в начале XXI века находится в глубоком кризисе; развита швейная промышленность (предприятия «Bruno Banani Underwear GmbH» и др.). Химическая индустрия тесно связана с лёгкой промышленностью региона Кемниц - Цвиккау и специализируется на выпуске искусственных и синтетических волокон, красителей для тканей, а также фармацевтической продукции. Имеются предприятия полиграфической, деревообрабатывающей, мебельной, пищевкусовой (производство напитков) промышленности; производство фарфорофаянсовых изделий, игрушек и музыкальных инструментов.

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