КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Фе­де­ра­ции .

Расположена на юге Азиатской части России. Входит в состав Сибирского федерального округа. Площадь 95,7 тысяч км2. Население 2823,5 тысяч человек (2008 год; 2786,0 тысяч человек в 1959; 3176,3 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Кемерово. Административно-территориальное деление: 19 районов, 20 городов, 23 посёлка городского типа.

Древнейшие археологические памятники на территории Кемеровской области относятся к нижнему палеолиту (стоянка и мастерская в районе углеразреза Мохово; около 400 тысяч лет назад). В верхнем па­лео­ли­те освоена большая часть Кузнецко-Салаирской горной области; стоянки охотников периода последнего (сартанского) оледенения располагались на высоких берегах рек Томь, Кондома, Кия (наиболее ранняя - Шестаковская, более 20 тысяч лет назад). Для памятников ме­зо­ли­та ти­пич­ны ору­дия на мик­ро­пла­стин­ках (сто­ян­ка на озере Боль­шой Бер­чи­куль и др.). В неолите почти вся территория Кемеровской области входила в зону кузнецко-алтайской культуры.

В период перехода к эпохе раннего металла сохранялись неолитические традиции, отмечено увеличение роли рыболовства. На рубеже IV-III-го тысячелетий до нашей эры лесостепь Кузнецкой котловины была занята большемысской культурой (более 40 жилищ изучено на селище у озера Танай). Развитый бронзовый век представлен самусьской культурой, граничившей на северо-востоке с окуневской культурой. В середине II-го тысячелетия до нашей эры здесь их сменила андроновская культура (в Кемеровской области изучались погребения в срубах из лиственницы). Отчасти с её традициями связано формирование корчажкинской культуры в Кузнецкой котловине, Мариинская лесостепь входила в зону «андроноидной» еловской культуры (смотрите в статье Елов­ка ). В конце бронзового века при взаимодействии этих традиций складывается ирменская культура, а на рубеже раннего железного века появились мигранты из Среднего Приобья.

В раннем железном веке в Верхнем Приобье была распространена сложившаяся на основе местных и пришлых традиций большереченская культура; лесостепь на севере современной Кемеровской области с рубежа VI-V веков до нашей эры входила в зону тагарской культуры. В III-II веках до нашей эры из Среднего Приобья продвинулись носители кулайской культуры, заняв территории по реке Томь вплоть до Горной Шории; эта культурная традиция сохранялась в 1-й половине I-го тысячелетия нашей эры в Верхнем Притомье и предгорных районах. Севернее развитие происходило при участии населения таштыкской культуры.

В ран­нем Сред­не­ве­ко­вье про­дол­жа­ют су­ще­ст­во­вать па­мят­ни­ки, свя­зан­ные с ку­лай­ской куль­ту­рой (Ваганово, Елыкаевский и Лебединский клады), но всё больший вес имели традиции пришедшего из Восточной Сибири тюркоязычного населения, что отражает верхнеобская культура V-IX веков, сросткинская культура, среди носителей которой называют кипчаков. Памятники 1-й половины и середины II-го тысячелетия (Саратовка, Сапогово-2 и др.) отражают процесс формирования 3 основных групп аборигенного тюркоязычного населения: шорцев - на юге, телеутов - в присалаирских степях и татар сибирских - на севере.

началось заселение русскими колонистами Верхнего и Среднего Притомья, основаны Кузнецкий (1618 год), Сосновский (1657 год), Верхотомский (1665 год), Мунгатский (1715 год) остроги. После создания системы укреплённых острогов произошло окончательное формирование Томско-Кузнецкого земледельческого района, основное население - государственные пашенные и монастырские крестьяне, служилые люди. В результате обустройства в XVIII веке Сибирского тракта (прошёл через город Томск и северные территории современной Кемеровской области) расширилась вольная крестьянская колонизация.

Территория современной Кемеровской области входила в состав Сибирской губернии (1708-1779 годы), Колыванской области (1779-1783 годы), Колыванской губернии (1783-1796 годы), Тобольской губернии (1796-1804 годы) и Томской губернии (1804-1925 годы).

В 1742 году часть кре­сть­ян Куз­нец­ко­го и Том­ско­го уездов Си­бир­ской губернии бы­ла при­пи­са­на к ал­тай­ским за­во­дам Де­ми­до­вых . В 1747-1917 годах тер­ри­то­рия современной Кемеровской области вхо­ди­ла в управ­ляе­мый Ка­би­не­том Его (Её) Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва Колывано-Воскресенский (с 1834 года Алтайский) горный округ. В конце XVIII - начале XIX веков были построены заводы: Томский железоделательный (1771 год) на реке Томь-Чумыш, в районе современного села Томское Прокопьевского района, Гавриловский сереброплавильный (1795 год, на базе Салаирских серебряных рудников), Гурьевский сереброплавильный (1816 год, с 1826 года выплавлял также железо, с 1844 года прекратил выплавку серебра, ныне металлургический завод). В 1-й половине XIX века в Мариинской тайге и в Горной Шории было открыто и стало добываться золото. В 1842 году П. А. Чихачёв исследовал и описал месторождения каменного угля в Кузнецкой котловине (уголь обнаружен в 1721 году рудознатцем М. Волковым), составил первую геологическую карту, введя географическое название Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс). Строительство Транссибирской магистрали способствовало росту добычи каменного угля. Были организованы частные Судженские (1897 год) и казённые Анжерские (1898 год) копи. В 1912 году образовано АО Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз), получившее монопольное право на разработку угольных и железорудных месторождений в Кузбассе. В 1913 году им добыто 774 тысяч тонн угля (3% общероссийской добычи).

На рубеже XIX-XX веков в регион прибыли крестьяне-переселенцы из центральных губерний, во время осуществления столыпинской аграрной реформы их приток увеличился. В 1916 году построены железнодорожные ветки Юрга - Топки - Проектная и Топки - Кемерово.

Весной 1918 года на территории современной Кемеровской области была установлена советская власть. В ию­не, по­сле Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года , вся тер­ри­то­рия Куз­бас­са бы­ла за­ня­та вой­ска­ми это­го кор­пу­са и Си­бир­ской ар­ми­ей Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. В ноябре 1918 года власть в Кемеровской области перешла к «Омскому правительству» адмирала А. В. Кол­ча­ка . В 1919 году регион стал одним из центров партизанского движения в Сибири, в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов территория была занята войсками Красной Армии (однако до 1922 года продолжали действовать антибольшевистские повстанческие отряды).

В 1925-1930 годах территория современной Кемеровской области входила в Сибирский край, в 1930-1937 годах - в Западно-Сибирский край, в 1937-1943 годах - в Новосибирскую область.

В период социалистической индустриализации шло активное промышленное развитие Кузбасса. Были построены 23 новые шахты, вступили в строй Кузнецкий металлургический комбинат (КМК; 1932 год, с 2003 года Новокузнецкий металлургический комбинат), рудоремонтный завод (1932 год, с 1945 года машиностроительный завод, с 1996 года Киселёвский машиностроительный завод имени И. С. Черных), Прокопьевский завод шахтной автоматики (1934 год, с 1999 года НПО «Развитие»), Кемеровская ГРЭС (1934 год), азотно-туковый завод (1938 год, ныне «Химпром»). Кузбасс стал второй после Донбасса угольной и третьей после Юга страны и Урала металлургической базой СССР.

В Великую Отечественную войну на территорию современной Кемеровской области было эвакуировано 82 предприятия из центральных областей страны: 5 заводов боеприпасов из городов Сумы, Шостка, Каменск, Новомосковск и Алексин (вошли в комбинат №392, с 1980 года ПО «Прогресс», город Кемерово), завод пластических масс «Карболит» из города Орехово-Зуево (1941 год, ныне ТОКЕМ, город Кемерово), артиллерийские заводы «Большевик» (город Ленинград) и «Баррикады» (город Сталинград) на строящийся завод «Т» у станции Юрга (1943 год, артиллерийский завод №75; ныне Юргинский машиностроительный завод) и др. На стройках Кузбасса широко использовался принудительный труд заключённых Горношорского (1938-1940 годы), Сибирского (1942-1960 годы), Северо-Кузбасского (1947-1965 годы), Южно-Кузбасского (1947-1965 годы) и других исправительно-трудовых лагерей НКВД, спецпереселенцев, военнопленных.

Кемеровская область образована 26.01.1943 года, её территория выделена из состава Новосибирской области.

В 1950-1980-е годы в экономике Кемеровской области преобладали отрасли тяжёлой промышленности, возник новый Томусинский район угледобычи, построены Новокемеровский химкомбинат (1956 год, ныне «Азот»), Западно-Сибирский металлургический завод (1964 год, ныне Западно-Сибирский металлургический комбинат, город Новокузнецк). Открыты новые предприятия угледобычи: Вахрушевский угольный разрез (1955 год, город Киселёвск), разрез «Черниговский» (1965 год, ныне разрез «Черниговец», город Берёзовский), крупнейшая в России шахта «Распадская» (1973 год, город Междуреченск). Вступили в строй новые ГРЭС: Южно-Кузбасская (1951 год, город Калтан), Беловская (1964 год, близ города Белово), Томь-Усинская (1958 год, близ города Мыски).

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