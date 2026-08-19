КЕМЕРОВО

КЕМЕРОВО - го­род в Рос­сии , административный центр Ке­ме­ров­ской области.

Население 520,0 тысяч человек (2008 год), второй по численности населения город области (после Новокузнецка). Расположен в северной части области, в предгорьях Кузнецкого Алатау, на реке Томь, при впадении в неё реки Искитим. Железнодорожная станция. Узел автодорог. Международный аэропорт.

Старейшим поселением на территории современного Кемерово была находившаяся на правом берегу реки Томь деревня Щеглова (ныне Красноярская; впервые упомянута в 1701 году С. У. Ремезовым на «Чертеже Томского города», получила название по имени крестьян Щегловых). Близ неё в 1721 году рудознатец М. Волков впервые в Кузбассе нашёл «горючий камень» (каменный уголь), однако в XVIII веке открытие не получило практического применения. К 1734 году неподалёку от деревни Щеглова возникли деревни Кемерова (впоследствии Кемерово; названа по имени первого поселенца - крестьянина А. Кемирова) и Кур-Искитим (Плешки); между 1734 и 1759 годами - деревни Евсеева и Боровая, а на левом берегу реки Томь - деревня Усть-Искитимская, или Щеглова (название второй деревни Щеглова также связано с крестьянским родом Щегловых; в 1847 году преобразована в село Усть-Искитимское, или Щеглово, ставшее крупнейшим из окрестных населённых пунктов). В 1759 году все поселения были приписаны к Колывано-Воскресенскому горному округу. В 1825-1827 годах Щегловское угольное месторождение (название от первой деревни Щеглова) изучено геологической партией, впервые описано инженер-капитаном Н. А. Соколовским в 1842 году в «Горном журнале». В середине XIX века на левом берегу реки Томь возникла деревня Давыдова (Ишанова).

В 1907 году на базе Щегловского угольного месторождения основан Кемеровский рудник, в 1912 году вошедший в число предприятий АО Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз). С 1913 года Копикуз вёл работы по строительству железнодорожной ветки Юрга - Топки - Проектная, отходившей от Транссибирской магистрали к Кольчугинскому руднику Копикуза (в 100 км от села Щеглово), и ветки Топки - Кемерово (открыта в 1916 году). В 1915 году была основана главная шахта Кемеровского рудника - «Центральная»

. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Совет рабочих депутатов Кемеровского рудника первым в Кузбассе взял власть в свои руки [11(24).11.1917 года]. Решением СНК от 21.04.1918 года был образован Щегловский уезд, село Щеглово переименовано в город Щегловск, ставший уездным центром Томской губерния (до 1924 года; затем некоторое время безуездный город).

С ию­ня 1918 года, с раз­ви­ти­ем вы­сту­п­ле­ния Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са и захватом Щегловска его частями, власть в городе часто менялась: от представителей Западно-Сибирского комиссариата перешла в конце июня к Временному сибирскому правительству, передавшему 3 ноября полномочия Уфимской директории, а 18 ноября была установлена власть «Омского правительства». 24.12.1919 года Щегловск был занят частями 5-й армии РККА в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов. Решением СТО от 21.10.1921 года управление Кемеровским рудником передано международной Автономной индустриальной колонии (АИК) «Кузбасс». Иностранные специалисты реконструировали и электрифицировали шахты и жилые дома, достроили и запустили в эксплуатацию коксохимический завод (1924 год; строительство в 1915 году начал Копикуз). В 1927 году АИК была преобразована в советский трест «Кузбассуголь» с подчинением ВСНХ.

Город являлся центром Кузнецкого округа Сибирского края (1926-1930 годы), районным центром Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), Новосибирской области (1937-1943 годы). В 1928 году в состав Щегловска вошли деревня Кемерово (дала название городу), получившая статус рабочего посёлка (23 января), станция Кемерово, посёлок Химического завода и посёлок Кемеровского рудника. 27.03.1932 года Щегловск переименован в Кемерово. В 1930-е годы построены новые шахты и промышленные предприятия.

В 1941 году на действующие предприятия Кемерово было эвакуировано оборудование Донецкого, Константиновского, Краматорского, Харьковского и других коксохимических заводов, Днепродзержинского, Сталинградского, Лисичанского и других азотно-туковых заводов, а также оборудование Ленинградского военно-подковного завода №1, Горловского завода №64 Наркомата боеприпасов и др. На оборонных предприятиях Кемерово производили порох и взрывчатку (комбинат №392, с 1980 года ПО «Прогресс»), гильзы для снарядов (завод №606). В 1941 году в Кемерово был сформирован 1248-й стрелковой полк 376-й Кузбасской стрелковой дивизии, в 1942 году - добровольческий полк, вошедший в 150-ю стрелковую добровольческую дивизию. С 1943 года Кемерово - центр Кемеровской области.

Сохранились первоначальные постройки коксохимического завода (проект фирмы «Оливье Пьет», 1913 год); цех углеподготовки, опоры канатной дороги (все 1915-1916 годы). Среди старейших построек города - деревянный дом Губкиных (2-я половина XIX века); пристань (1915 год); здание главной конторы рудника (стиль модерн, 1916 год); дом управляющего рудником (1916 год, первое каменное жилое здание; ныне в составе музея-заповедника «Красная Горка»). Сохранилась застройка 1920-х годов, отражающая идею «города-сада»: сблокированные «дома-колбасы», дома для специалистов, школа (1926 год, архитектор Й. Б. ван Лохем).

Памятник конструктивизма - Дворец труда (1927 год, архитектор А. Д. Крячков). В стиле неоклассицизма - застройка районов 1930-1950-х годов: кинотеатр «Москва» (1937 год), Городской сад (конец 1920-х - 1950-е годы), Медицинская академия, Политехнический техникум; построенные в соответствии с генпланом 1947-1951 годов здание городской администрации (архитектор Л. К. Моисеенко), Дом культуры Кировского района и др.

Согласно генплану 1971 года (архитектор Л. С. Гришина и др.) застроен проспект Ленина. Знаменский кафедральный собор (1989-1996 годы), часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1994 год). В 2006 году введён в эксплуатацию один из самых широких мостов в Сибири (через реку Томь).

Памятники: А. С. Пушкину (1954 год, скульптор М. Г. Манизер), В. И. Ленину (1970 год, скульптор Л. Е. Кербель, архитекторы В. Н. Датюк и В. А. Суриков), Дружбы народов (1977-1980 годы, скульптор А. П. Хмелевский), монумент «Память шахтёрам Кузбасса» (2003 год, скульптор Э. И. Неизвестный), мемориал воинам-кузбассцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах (2003 год, скульптор В. В. Треска).

Кемеровский научный центр СО РАН (1990 год). Государственные вузы: Кузбасский технический университет (основан в 1950 году как горный институт, название менялось; современное название и статус с 1993 года), Медицинская академия (1956 год), Университет культуры и искусств (1969 год), Технологический институт пищевой промышленности (1972 год), университет (основан в 1974 году на базе Педагогического института; при университете в 1970-е годы создан Музей археологии и этнографии Южной Сибири), сельскохозяйственный институт (1976 год; современный статус с 2002 года); филиалы: Санкт-Петербургского военного университета связи, Томского университета, Российского торгово-экономического университета, Сибирского университета физической культуры и спорта и других вузов.

Библиотеки: областная научная имени В. Д. Фёдорова (1920 год; здание - 1963 года, архитектор В. А. Суриков), центральная городская имени Н. В. Гоголя (1951 год; свыше 20 филиалов). Музеи: областные - краеведческий (1929 год), изобразительных искусств (1969 год). Музей-заповедник «Красная Горка» (1992 год).

В Кемерово работают: Областной театр драмы имени А. В. Луначарского (1934 год), Областной театр кукол имени А. Гайдара (1942 год), Государственный музыкальный театр Кузбасса имени А. К. Боброва (1947 год; основан в 1944 году в Новосибирске), Театр для детей и молодёжи (1991 год). Государственная областная филармония Кузбасса (1954 год), в её составе - Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса (1981 год), Губернаторский камерный хор Кузбасса (1994 год), Оркестр русских народных инструментов (1990 год), струнный квартет «Элегия» (2002 год). В Малом зале филармонии установлен орган немецкой фирмы «Sauer» (1983 год). Губернаторский молодёжный хор «Утро» (1976 год). Цирк (1932 год). Станция спутникового телевидения и космической связи «Орбита» (1967 год, первая в стране). Международные фестивали: культуры «Творчество сердец - миру» (с 2000 года), православный театральный «Кузбасский ковчег» (с 2003 года).

Клуб по хоккею с мячом «Кузбасс» (стадион «Химик», около 20 тысяч мест) - серебряный (2004, 2005, 2006 годы) и бронзовый (2001, 2002, 2003, 2007 годы) призёр чемпионатов России, бронзовый призёр чемпионата СССР (1973 год), обладатель Кубка России (2001, 2003 годы). В 2007 году в Кемерово проходил чемпионат мира по хоккею с мячом.

Кемерово - один из крупных индустриальных центров области. Ведущие отрасли промышленности: химическая, машиностроение, электроэнергетика, угольная. Среди крупных химических предприятий: «Азот» (1956 год, до 1975 года - Новокемеровский химкомбинат, с 2000 года в составе холдинга СИБУР; один из ведущих российских производителей капролактама, минеральных удобрений, в том числе аммиачной селитры, карбамида, сульфата аммония; также технический аммиак, полиэтиленовые изделия и др.), «Химпром» (1938 год; широкий ассортимент продукции органической и основной химии), ТОКЕМ (создан как завод «Карболит» на базе эвакуированного в 1941 году из города Орехово-Зуево завода по производству пластмасс, выдал первую продукцию в 1942 году, современное название с 1991 года; синтетические смолы и пластмассы). Крупнейшие машиностроительные заводы: «Кемеровохиммаш» (в 1969-2002 годах назывался «Химмаш», с 2004 года в составе холдинговой компании «Сибирский деловой союз»; производство оборудования для угольной, химической, металлургической, пищевой промышленности: холодильные машины, железнодорожные цистерны и др.), «Кузбассэлектромотор» (создан в 1941 году на базе эвакуированного из Харькова оборудования электромеханического завода, с 2007 года в составе «ЭДС-Холдинга»; взрывобезопасные электродвигатели, низковольтная аппаратура), КОРМЗ (1965 год; дорожная и коммунальная техника, навесное оборудование к автогрейдерам и тракторам).

Коксохимический завод группы «Кокс» (создан в 1992 году на базе коксохимического завода, ныне в составе московской компании « Промышленно-металлургический холдинг»). Производство стройматериалов (в том числе кровельные материалы - предприятие «Кузбасскровля»), шёлковых, технических и бытовых тканей (один из крупнейших российских производителей - предприятие «Ортон», в составе холдинга СИБУР). Кондитерский (1936 год) и молочный (продукция под маркой «Солти») комбинаты, предприятия «Скоморошка» (молочная продукция), «Крестьянское хозяйство А. П. Волкова» (мясная продукция), «Новокемеровский пивобезалкогольный завод» (1971 год, до 1982 года Кемеровский пивоваренный завод), фирма «Ягода Сибири» - крупный производитель замороженных грибов, ягод и овощей. Кемеровская ГРЭС (1934 год; 475 МВт), Новокемеровская ТЭЦ (1955 год; свыше 450 МВт).

В районе Кемерово - добыча каменного угля, в том числе в посёлке Кедровка действует «Кедровский угольный разрез» (1955 год; с 2003 года в составе угольной компании «Кузбассразрезуголь»); в посёлке Промышленновский - шахта «Владимирская» (2005 год; в составе «Промышленно-металлургического холдинга»).

Иллюстрация:

Ке­ме­ро­во. Вид цент­раль­ной час­ти го­ро­да. Фото Ю. В. Сергеева. Архив БРЭ.

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