КЕМДЕН УИЛЬЯМ (англ. William Camden)

Интеллектуал и антикварий XVI-XVII вв.

Уильям Кэмден родился в Лондоне 2 мая, умер в возрасте семидесяти двух лет 9 ноября, похоронен в Вестминстерском аббатстве (Церковь в центре Лондона, основана в XI в. Эдуардом Исповедником , перестроена Генрихом III. Место коронации английских монархов со времен Вильгельма Завоевателя. Его отец, Сэмпсон Кэмден, был живописцем, а мать, Элизабет Кёруин, происходила из древнего выдающегося рода Камберлэндов.

Кэмдена отдали учиться в богадельню Крайстс Хоспитал, когда он был еще очень маленьким. Потом , в возрасте 13 лет, он пошел в школу Сэйнт Пол. С пятнадцати до двадцати лет Кэмден был студентом Оксфорда. Настоятель Вестминстерского аббатства, Гэбриел Гудмэн, уговорил любознательного молодого человека посвятить несколько лет путешествиям. Кэмден, будучи любителем древностей и историком, ухватился за эту возможность и следующие несколько лет путешествовал за границей, имея целью изучать топографию и собрать как можно больше археологических материалов. В 1575 году он вернулся и занял должность Второго Учителя в Вестминстерской Школе. Этот пост был настоящей находкой не только потому, что Кэмден мог продолжать свою научную деятельность, но и потому, что он также предоставлял ему средства для продолжения путешествий во время школьных каникул.

В 1577 году Кэмден решил, поощряемый коллегой Абрахамом Ортелием, начать новую работу над публикацией под названием «Британия». Прошло десять лет, прежде чем он закончил ее, бывшую настолько успешной, что она побудила его опубликовать еще несколько изданий. К 1607 Кэмденом было опубликовано шесть более поздних изданий. Для «Британии» Кэмден проводил тщательные и долгие научные исследования: изучал историю регионов и открытые (общедоступные) летописи и документы. В “Британии” Кэмден отметил, что если Сатурн в знаке Козерога, в Лондоне обязательно случается эпидемия чумы. Стоит отметить факт, что Сатурн был расположен именно так во время Великой Чумы 1625 и последней эпидемии 1665 года. Все работы Кэмдена были написаны на латыни. Только однажды, в 1610 году, издание «Британии» было переведено на другой язык Файлмэном Холландом. Через восемнадцать лет после получения поста Второго Учителя, Кэмден занял почетную должность Директора школы. В тот же год он получил титул геральдмейстера графства герцога Кларенского. Ральф Брук, который тоже претендовал на этот титул, обозлился и начал кампанию против «Британии» Кэмдена, заявляя, что в тексте очень много неточностей. Он утверждал, что книга была плагиатом. Это побудило Кэмдена внести в приложение пятого издания поправку о том, что данный текст является скорее работой по истории и топографии, а не географии или геральдике.

В 1608 году, в возрасте 57 лет, Кэмден получил серьезные травмы при падении с лошади и был вынужден свыше девяти месяцев соблюдать постельный режим. За это время он начал работу над второй по значению книгой, которая была посвящена правлению королевы Елизаветы . Публикация была задержана тяжелой болезнью, но, в конце концов, была закончена и вышла в свет в 1615 году. Книга называлась «Annales rerum Anglicarum et annum»; вторая часть была написана в 1617 году. Вскоре Уильям Кэмден попросил не публиковать книгу до своей смерти. Последний год жизни он был парализован вследствие удара. Существует мнение, что перед тем как Кэмден перешел в мир иной, Джон Хэкет, епископ городов Ковентри и Линчфил, появился у смертного ложа Кэмдена и украл две страницы с воспоминаниями, которые тот написал о своей жизни, но это чистое предположение. Также известно, что все манускрипты Кэдмена и книги , которые он написал, хранятся в библиотеке Вестминстерского аббатства, где захоронено его тело.

Сочинения:

Britannia, sive florentissimorum regnorum Angliae, Scotiae, Hiberniae et Insularum adjacentium ex intima antiquitate chorographica Descriptio. London, 1586;

Annales Rerum Gestarum Angliae et Hiberniae Regnante Elizabetha. London, 1615.

Иллюстрация:

Портрет Уильяма Кемдена. Маркус Гирертс-младший. XVII в.