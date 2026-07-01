КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из ста­рей­ших и круп­ней­ших уни­вер­си­те­тов Ве­ли­ко­бри­та­нии ; не­за­ви­си­мая са­мо­управ­ляе­мая кор­по­ра­ция, со­стоя­щая из ря­да уч­ре­ж­де­ний (ав­то­ном­ные кол­лед­жи, соб­ст­вен­но уни­вер­си­тет и н.-и. цен­тры), не по­лу­чаю­щая до­та­ций от пра­ви­тель­ст­ва.

Основан в Кембридже в 1209 году. До конца XIX века в Кембриджский университет принимались лишь юноши; обязательным условием было англиканское вероисповедание, безбрачие (отменено в 1860-х годах). Первоначально существовал в виде групп домов-«колледжей» для студентов, которые время от времени посещали лекции учёных. Постепенно чтение лекций стало приобретать всё более организованный характер. Базовый курс в форме лекций и диспутов включал семь свободных искусств. К 1226 году студенты объединились в сообщества во главе с гильдией преподавателей (Regent masters) и канцлером, назначаемым епископом. Впоследствии из этих сообществ сформировались колледжи [первые - Питерхаус (основан в 1284 году епископом Илийским Х. де Болсемом), Майклхаус (1313-1546 годы)].

Часть колледжей были открыты при мо­на­сты­рях в своих уставах сохранили некоторые «следы» монастырского уклада. К XIII веку сформировались традиционные факультеты: гуманитарный, юридический, богословский и медицинский. С конца XIII века в университете преподавалась музыка, ныне музыкальный факультет университета - один из мировых музыкальных учебных центров. Королевский колледж Кембриджского университета (основан Ген­ри­хом IV в 1441 году) - один из лучших в Европе центров подготовки артистов хора. Университетский статус Кембриджского университета в 1233 году подтверждён буллой папы Римского Григория IX, в 1318 году - буллой папы Римского Иоанна XXII. В конце XIV века приобретаются первые площади под застройку, которая сегодня известна как Senate-House Hill (холм Сената). Разворачивается строительство первых собственных помещений. Ныне за ними сохраняется название «Старые школы».

В XVI веке роль колледжей в университетской жизни резко возросла, к ним перешло право избрания директоров. Главы колледжей всё чаще становятся канцлерами и вице-канцлерами, старшие преподаватели (магистры) начинают формировать высший совещательный орган университета - сенат. Одним из выдающихся университетских деятелей того времени был магистр колледжа Майклхаус епископ Дж. Фишер, вице-канцлер, канцлер (1509-1535 годы) университета, который привлёк к преподавательской деятельности в Кембриджском университете Эразма Роттердамского.

В го­ды Ре­фор­ма­ции университет пе­ре­шёл под юрис­дик­цию Анг­ли­кан­ской церк­ви, ко­роль Ген­рих VIII в 1536 годузапретил преподавание в университете схоластики, поощряя исследование Библии, изучение греческой и латинской классики, математики. В 1546 году он основал при Кембриджском университете Тринити-колледж, ввёл преподавание древнегреческого языка, физики и гражданского права. В 1856 году приняты новые Уложения Кембриджского университета, сформировавшие структуру университета, с некоторыми изменениями сохранившуюся до начала XXI века. В 1869 году открыт первый женский колледж Гертон.

К середине XVII века Кембриджский университет превратился в один из престижнейших европейских университетов. В 1625-1632 годах в нём учился Дж. Мильтон, кафедру математики возглавлял (1669-1701 годы) И. Ньютон, в 1675 году выпускник университета Дж. Фламстид назначен королевским астрономом. В 1837 году в университете получил степень магистра Ч. Дарвин. Выдающуюся роль в научной революции в области физики сыграла Кавендишская лаборатория университета, созданная в 1871 году Дж. Максвеллом.

В разное время в Кембриджском университете учились или работали: поэт Дж. Байрон; философы Ф. Бэкон, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Дж. Мур; экономисты А. Маршалл, Дж. Кейнс; советский разведчик К. Филби; физики О. Фриш, Н. Мотт, М. Рис, П. Блэкетт; этнолог Дж. Фрэзер; психологи Д. Бродбент, Ф. Бартлетт; премьер-министры Великобритании Г. Пальмерстон, У. Питт Младший и др. Почетные степени в Кембриджском университете получили русские учёные: биолог и патолог И. И. Мечников, физиолог И. П. Павлов, естествоиспытатель К. А. Тимирязев, историк А. С. Лаппо-Данилевский, государственные деятели П. Б. Струве, П. Н. Ми­лю­ков и др.

Среди преподавателей, сотрудников и выпускников Кембриджского университета - 82 лауреата Нобелевской премии, в том числе; философ Б. Рассел, государственный деятель Дж. О. Чемберлен; физики П. Дирак, Дж. Дж. и Дж. П. Томсоны, Дж. Рэлей, Э. Резерфорд, Н. Бор, Ч. Баркла, М. Борн, Дж. Чедвик, У. Г. и У. Л. Брэгг, Ф. Астон, П. Л. Капица, Дж. Кокрофт, А. Кормак; химики А. Тодд, А. Мартин, Дж. Портер, Р. Синг, Р. Норриш; биохимики У. Гилберт, Д. Кроуфут-Ходжкин, Дж. Уокер, А. Корнберг, П. Митчелл, Дж. Кендрю, А. Клуг, М. Перуц, Э. Чейн, Ф. Сенгер, Дж. Д. Уотсон; биофизик и генетик Ф. Крик; физиологи А. Хаксли, А. Хилл, Ф. Хопкинс, патолог Х. Флори; биологи М. Эванс, С. Бреннер; экономисты Р. Стоун, Дж. Мирлис, Дж. Мид, А. Сен, Дж. Стиглиц.

В составе Кембриджского университета (2008 год) - 31 колледж (среди них - 3 женских); свыше 100 департаментов, научно-исследовательских подразделений, факультетов и школ, в том числе Астрономический институт, объединяющий Обсерваторию (1823 год), Обсерваторию физики Солнца (1912 год) и Институт теоретической астрономии (1967 год); Полярный институт имени Р. Скотта (1920 год; включает музей и мемориальную библиотеку британского исследователя лорда Э. Шаклтона); Институт математических наук имени И. Ньютона (1992 год).

Музеи: зоологический (1814 год), Фицуильяма (1816 год; художественные шедевры западноевропейской живописи XII-XX веков, античная коллекция, собрание образцов керамики, стекла, монет и медалей), археологии и антропологии (1884 год), наук о Земле имени А. Седжвика (1904 год), истории науки (1944 год).

Библиотека университета (свыше 7 миллионов единиц хранения), в её составе - фонд библиотеки британского и Международного библейского общества (1804 год), включающий крупнейшую коллекцию изданий Библии и Нового Завета (свыше 39 тысяч томов на более чем 250 языках); библиотеки колледжей, библиотека Балфура и Ньютона (1883 год).

Издательство Cambridge University Press (1534 год; старейшее и крупнейшее академическое издательство в мире). Его создание подкрепило право Кембриджского университета на монопольное издание Библии, которое прежде он делил с Оксфордским университетом. Ботанический сад (1846 год). Обучаются свыше 16 тысяч студентов.

Иллюстрация:

Королевский колледж и собор Кем­бридж­ско­го уни­вер­си­те­та. Архив БРЭ.

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