КЕМБРИДЖСКАЯ ПЯТЁРКА

Разведывательная группа, ядро которой состояло из выпускников Кембриджского университета .

В неё входили Г. Берджесс, Д. Маклейн, Э. Блант, К. Филби и Дж. Кэрнкросс —ответственные сотрудники британской разведки и одновременно советские агенты. Они были английскими интеллектуалами левых антифашистских убеждений, сочувствующими СССР. Инициатор создания группы Филби считал, что его “жизнь должна быть посвящена коммунизму”. Филби был завербован НКВД, и в 1934 г. вернулся в Великобританию . Г. Берджесс был завербован советской разведкой в 1933 г. Д. Маклейн в начале 30-х гг. вступил в Коммунистическую партию Великобритании. Участники группы порвали публичные связи с коммунистами. В октябре 1935 г. Маклейн поступил на службу в МИД Британии, а Берждесс и Филби — в Секретную разведывательную службу Великобритании (СИС). Передаваемые группой материалы помогли в дешифровке британских и немецких документов. Во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Филби был даже награжден Ф. Франко , который считал его влиятельным английским журналистом правых взглядов. При этом информация Филби помогала республиканцам. Филби был назначен руководителем европейского отдела СИС.

Работая в МИД, Маклейн осенью 1941 г. предоставил советской стороне экземпляр отчета о начале работы по созданию атомной бомбы. В начале 1947 г. он получил назначение в Смешанный политический комитет, координирующий англо-американо-канадскую ядерную политику, продолжив атомный шпионаж в пользу СССР. В 1940 г. Блант начал работать в английской контрразведке — МИ-5. Он сообщал информацию о дислокации немецких войск, о наблюдении за посольствами третьих стран и т.д., информацию о шифрах и др.

В 1942 г. Кэрнкросс поступил в Школу шифровальщиков правительственной связи (ШШПС). Он занимался анализом перехватов радиообменов люфтваффе. Перед Курской битвой он сообщил в СССР информацию, которой британцы располагали о немецкой операции “Цитадель”. После войны Кэрнкросс возвращается на работу в Министерство финансов, работает в управлениях обороны (материальное снабжение и кадры), продолжая поставлять информацию в СССР.

В 1940-1944 гг. Берджесс работал на Би-Би-Си, вел передачу “Беседа в студии”. В 1944 г. Берджесс перешел работать в Управление информации британского МИД, в 1947 г. - во вновь созданном Управлении информационных исследований, противодействующего советской агитации. Осенью 1948 г. из-за недипломатичного поведения Берджесса он был переведен в Управление Дальнего Востока, где информировал советскую разведку о британской политике в отношении КНР и Кореи накануне и в ходе Корейской войны и др. В августе 1950 г. Берджесс был направлен на работу в британское посольство в Вашингтоне.

Попав под подозрение британских спецслужб в 1949 г., Кэрнкросс уволился из Министерства финансов, несколько лет проработал в Северной Америке, затем перешел в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН в Риме. В 1964 г., после очередного дознания, Кэрнкросс сознался в том, что работал на советскую разведку.

Попав под подозрение британской и американской спецслужб, в 1951 г. в СССР бежали Маклейн и Берджесс.

В 1947-1949 гг. Филби возглавлял базу СИС в Турции, имея возможность раскрывать переходивших советскую границу агентов. В 1949-Филби был представителем английской секретной службы при ЦРУ. В 1963 г. Филби был вынужден бежать в СССР. В 1968 г. выпустил книгу воспоминаний “Моя тайная война”.

Четверо из пятерки активно работали до 1951 г. Блант после окончания Второй мировой войны отошел от активной разведывательной деятельности в пользу СССР. В течении последующих 30 лет он работал хранителем художественных ценностей британского королевского дома, являясь профессиональным исследователем по истории живописи. В 1963 г. стало известно о его связях с советской разведкой. Суд не состоялся (Блант был родственником британской королевской фамилии, огласка подробностей его деятельности могла нанести ущерб британским спецслужбам).

Кембриджская пятёрка усилила осведомленность руководства СССР о важнейших военно-политических секретах стран Запада в период Второй мировой войны и в начале Холодной войны.

Исторические источники:

Филби К. Моя тайная война. М., 1980;

«Я шёл своим путём». Ким Филби в разведке и в жизни. М., 1997.

Авторы статьи: Шубин А.В. , Герулайтис Н.А.